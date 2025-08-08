首爾「照相館」 重組韓國攝影美學史

孫炫晶覺得「光彩」一詞充滿詩意，代表着攝影的起源——光。這種光不是令人眼花撩亂的閃光，而是持續徘徊的微光，也讓她聯繫到5名參展的攝影師：鄭海昌、李亨祿、林奭濟、曺鉉斗和朴英淑。她認為這些韓國早期攝影師的作品並非總被奉為經典，例如曺鉉斗，有些攝影學術圈中人都是第一次認真地接觸他的作品。然而，他們的作品標誌着韓國攝影從紀實（documentation）走到藝術形式（art form）的關鍵轉變。「每個藝術家都體現了不同的美學軌迹——從現實主義到抽象主義，從性別凝視到實驗形式。」孫炫晶說展覽想揭示出攝影在韓國語境下的多層次起源。

兩代女性肖像風格

朴英淑是5名攝影師中唯一的女性，孫炫晶說她在1960年代曾任雜誌攝影師，這在當時非常罕見。朴英淑為雜誌欄目〈詩與攝影〉提供相片，配以當代詩作為對話，作品帶有「克制與靜謐的詩意」。孫炫晶特別提到朴英淑的NEW MASK（1963），以女性人體模特兒的裁切影像為構圖中心，「這些人體模特兒既像真人，又像人造物，呈現靜止的姿態……探討女性特質如何被呈現、停頓，甚至被質疑。這組照片代表凝視的開端，而非終結」。

朴英淑為〈詩與攝影〉供相時，已經開始拍攝女性肖像；至於活躍於上世紀二三十年代的鄭海昌作品也見女性肖像。記者問，兩人創作的女性肖像有否互相呼應，孫炫晶說他們的創作意圖截然不同。「朴英淑清晰展示她所身處的女性群體，模特兒主要為20、30歲的年輕女性，有些是她大學同學。」孫炫晶形容這個女性群體呈現了「現代女性」的精神——接受良好教育、獨立自主，並經歷文化變遷的時代。孫炫晶認為這些肖像傳達一種輕鬆、坦蕩的感覺，「或許是因為攝影師本人也身處同樣的脈絡裏……朴英淑的肖像作品更多是呈現生活的現實，並非美的再現」；鄭海昌則較少關注人物本身，多着重營造視覺美感，「作品表達他想像中的韓國女性之美，常以優雅的韓服、精心安排的姿態和優雅的背景為框架」。孫炫晶認為鄭海昌這種創作方式，或受他在日本學習期間接觸的肖像畫所影響。

以「平靜而沉穩的目光」展示勞動場景

20世紀中期，以浪漫的光線、精心設計的構圖為特徵的沙龍攝影（salon photography）佔據主導地位，但林奭濟反而將目光轉向煤礦工人、農民、漁民等的勞動和生活場景。孫炫晶說：「林奭濟的作品展現出一種平靜而沉穩的目光，他沒有將拍攝對象貶低為艱辛的象徵，也沒有美化他們，只是描繪個體於環境中的存在、疲憊和尊嚴。他運用自然光、簡潔的取景，讓日常生活安靜地展現出來。」就如作品Joyful Moments（1955），一群戴着頭燈的工人圍坐，只見右方一個工人展露笑顏，臉部皺紋都清晰可見，後方模糊的工人也隱見笑容，所洋溢的輕鬆與愉悅氛圍，彷彿撲面而來。

紀實攝影與美學實驗碰撞

李亨祿的作品Composition（1956）也是捕捉勞動狀態，但有趣的是照片裏人物不是背對鏡頭，就是在較遠處且模糊不清，照片主角反而是建築工地的鋼架結構。孫炫晶說作品體現李亨祿和他成立的攝影團體Salon Ars提出的高維度現實主義（high-dimensional realism）——強調結構、視覺構圖和攝影師的主觀解讀，同時留有對現實世界的關注。在這幅作品裏，李亨祿透過強烈的對比，突顯鋼架結構的幾何形狀，刻意遮蔽人物和環境背景，呈現空間張力。孫炫晶補充，李亨祿將自己定位在紀實攝影與美學實驗之間，反映1960年代韓國攝影的多種美學形式正在碰撞、演變。

曺鉉斗的作品Lingering snow（1966）裏沒有人，只有紋理。孫炫晶說，作品攝於冬天的麻浦江畔，他在水坑和河岸發現圖案，後來在黑房做出特別的影像效果，呈現這些源自大自然的藝術。這種抽象的攝影方式，和其餘4人較寫實的風格形成對比。

這次展覽共展出157件作品，均是首爾市立攝影美術館館藏。作為韓國首間公立攝影美術館，孫炫晶認為他們有責任填補攝影歷史的空白，並為研究和對話提供新園地，「在談論攝影的未來前，我們必須先了解我們的起源」。

光彩：始作之瞬間

日期：即日至10月12日（周一閉館）

地點：首爾市立攝影美術館（68 Madeul-Ro 13-Gil, Dobong-gu, Seoul）

網址：bit.ly/3U6OBzV

文：譚雅詩

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

