Friday Planner：雨後脈動

若想暫時逃離喧囂，也可到港島南方感受藝術氣息。香港仔除了安全口畫廊正在舉行的兩個展覽外，步行即可到達的Empty Gallery正在展出藝術家陳巧真的「記憶座標」，作為紀錄片工作者的她，曾花5年時間記錄板間房大廈裏的人與事。她的鏡頭常聚焦於那些鮮少進入官方敘事體系中的人物，以此勾勒當代香港的情感地景。這次她以尋索「蛛絲馬迹」之姿挖掘記憶中的脆弱微粒，在歷史和事件中呈現記憶的隱藏形態。展期至8月30日，不妨搵日到幽暗空間踱步，在發光熒幕裏找尋記憶的共同「座標」。

想拾起相機、以影像關注社會的讀者，則可留意「在場．紀錄短片獎學金」計劃，正在召集創作者。報名啟動季之際，第一場全球線下活動將於香港舉行，周日（10日）在佐敦的過濾氣泡工作室，曾獲國際獎項的導演及影像創作者文念中、李哲昕、陳巧真將帶來分享，與有興趣創作紀錄片的來者聊聊影像中的人和故事（活動報名：bit.ly/4lPGQuj）。

另邊廂，致力發掘及展映新銳影人影像創意的平台「奪目影像（Eye Catcher）」將在下周六及周日（16及17日）舉辦兩場「ECG 2025：產業論壇」，或是與影人及影像創作者連繫與交流的難得機會，參與者將一齊探討全球電影產業自主製作的走向。嘉賓講者有學者、導演、監製、製片及新銳創作者等，活動免費登記，先到先得。

