陳靄凝凝悟成筆墨 「無心」寫亦盼「無心」看

香港藝術家陳靄凝也曾讀過這本書，還去往枡野俊明擔任住持的百年古寺建功寺與他見了一面。她將書中書外的小小覺悟凝成筆墨，懸上展廳白牆。人生爾爾、書法之道，都可歸於筆下兩字，「無心」。

穿過中環洶湧人潮，走入No Idea Gallery展廳，一眼便見到佔據整面牆的兩個大字——「無心」，一旁是與人等高的毛筆，想像陳靄凝揮筆的場景，大概不算輕鬆。她說，「無心」兩字是枡野俊明寫給她的寄語，「無心，即無分別之心，是禪宗裏重要的語言」，在陳靄凝眼中，是種「價值觀上的無分別，不用太計較身邊的事，太執著一些人與人之間的差異」。

對於差異兩字，陳靄凝並不陌生。中大藝術系畢業，陳靄凝修的是傳統書法，研的卻是日本書道；坊間書法，大多尚古，她卻時有創新，作「前衛書」、「墨象書」，觀眾見得最多的陳靄凝作品，或許還是她為YouTube頻道「試當真Trial & Error」寫的那幅「試當真（暫名）」。她說：「香港確實比較少像我這樣傳統與創新都有的書法作品，因此觀眾主要是兩類人，一類是完全未接觸過書法的人，一類是喜歡傳統書法的人。」不明書法的觀眾，難在黑白兩色間頓悟筆墨之美；對傳統書法多有研究的觀眾，不少又對創新接受無能。「為什麼這些線條這樣擺？為什麼這些內容這樣寫？」陳靄凝建議觀眾在質疑之前，或許也可以試着令自己「無心」，不在固有印象中按圖索驥，而是站在作品前，「慢下來，似欣賞抽象畫，停留十來秒去感受」。

受庭院設計師枡野俊明啟發

試着在每幅作品前都停留至少10秒，細看濃淡深淺、筆鋒轉折。「無心」對面那組作品，黑白的文字襯上一旁的淺色細沙，比起書法，似乎更像是水墨畫。陳靄凝解釋，因是次展覽啟發自庭院設計師枡野俊明，她希望在文字之外亦加入庭院元素。以行書為主，加上篆書、前衛書，輔以畫中細沙，如山石，似流水，組成「緣」、「禪」、「變」等數個來自佛學的文字。

世人常說「見字如見人」，眾多文字中，哪個最似此刻的自己？陳靄凝說，或許是「悟」——「悟有兩個意思，是小小的覺悟，也是禪宗偈語」。她續說，有禪師講，「迷時三界有，悟時十方空」，三界即「欲界」、「色界」和「無色界」，「當人仍有癡迷時，便會墮入三界」；但當人領悟萬物相生之道，「整個宇宙都是空——不是虛空的空，而是不再受物質的拘束，成為自在的靈魂」。陳靄凝笑言，於她而言提筆寫字就如悟道修行，無心亦無常，一切都是剛剛好的緣分。筆墨流轉間，像是開了一扇窗，「春天的花是什麼顏色？夏天的草好青綠，秋天落葉、冬天有雪，當人感覺到這些無常變化，心胸就會更豁達」。

陳靄凝個展

日期：即日至8月31日

時間：中午12:00至晚上7:00（周二至日）

地點：中環荷李活道1-13號 華懋荷李活中心1703室 No Idea Gallery

詳情：bit.ly/45BdH0g

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]