從小說到粵語藝術歌曲劇場 盧定彰黃怡再三搭擋 先詞後曲頌城市詠愛情

邪惡的倉鼠主人

約3年前，盧定彰獲聲蜚合唱節邀請，創作粵語作品，想到當時出版不久的《擠迫之城的戀愛方法》，可能是合適文本，便建議把該作改編成粵語藝術歌曲劇場，促成演出，「這本小說有很多章節，故事之間沒有很強連繫。一場演出約1小時30分鐘，做中篇小說尚且不容易，更遑論長篇，《擠迫之城的戀愛方法》便很有彈性」。

《擠迫之城的戀愛方法》創作緣起，可追溯至黃怡念大學時一個關於觀察城市的功課，「我們常常以『地小人多』、『東方之珠』、『購物天堂』形容香港，就像寫揮春似的，但那些到底是什麼？我覺得不是那麼簡單」。她想以小說方法，描寫香港的擠迫與繁忙，還有香港人怎樣有創意地、有生命力地回應各種限制，遂發展出一系列短篇小說。

她笑說自己就像一個邪惡的倉鼠主人，做出各種惡作劇，「設計很多障礙，然後把一些想與不想拍拖的人，扔進迷宮裏，看看他們會怎樣，就像做實驗、玩遊戲，捉弄小說人物」。譬如一個夜更工作，一個不然，每天見到對方清醒的時間，就只有那麼一丁點，「又或者住在劏房，大家吵架，你眼望我眼」。那些都是非常香港的空間、時間、文化的限制，戀愛的人會做什麼決定？「這些決定，反映香港某些文化。」

改編文本「賣仔莫摸頭」

他們從40多個故事篩選，最後敲定7個，各配一首藝術歌曲和一首合唱歌曲，互相呼應，文首提到的〈Public Displays of Affection〉，就來自其中一個章節〈吻〉。怎樣尋找適合改編的故事？「某程度上給我音樂、劇場想像。」盧定彰坦言被不少故事觸動，「例如〈Will you still love me, dear?〉，結婚時不是有很多山盟海誓嗎？這個故事便以災難化情境作出質疑，如果跛了瞎了毁容了，對方的愛還會否那麼堅貞？我覺得很真實、很人性化，人不可能永遠那麼浪漫吧」。

黃怡雖是原著作者，但撰寫改編文本時，「賣仔莫摸頭」，狠心大刀闊斧重作，「既然以另一種形式呈現，如果太接近原來文本的逐字逐句，行不通」。她在故事裏抽取關鍵詞和核心情緒，譜寫歌詞，彷彿把自己的小說，寫成詩詞或散文詩，對她來說是新嘗試，「第一次寫這麼多歌詞，第一次押這麼多韻！」

接到歌詞後，盧定彰開始構思音樂氛圍和結構，「為什麼要先詞後曲？就是想保留一定的文學性」。也有「搓來搓去」的時候，「不想音樂被文字完全框限，所以不斷討論」。他提到粵語有調性，「譬如某段結尾，我想激昂一點，但她的詞是『白頭』，聲音是向下的，如果勉強填上低音，某程度上犧牲了歌唱性」。

神女有夢 合作有默契

又如〈春眠〉，儘管神女有心襄王無夢，但女子在一次睡夢中，跟暗戀對象走在一起，但甜蜜不了半晌，便被現實噪音吵醒，包括小孩大叫、電鑽聲，又飛來斑鳩噪鵑，處處聞啼鳥，好夢難圓。黃怡說：「獨唱時，就由女子訴說自己美夢總是被打斷的故事，像內心獨白，比較夢幻。至於那些『香港早晨』聲音，就交給合唱演繹，16位歌者一起『咕姑固』！」她理解的藝術歌曲與合唱，是兩種不同聲音，「前者可能就是小說人物說自己的故事，後者更像以第三人稱作出提問，更有詩意和普世性」。

盧定彰覺得〈春眠〉很吸引他，也適合演出，一來有聲音指涉，二來是一個循環的結構，睡了又醒，朦朦朧朧，睡了又醒，「這是很有音樂性的結構」。「夢幻」是明確方向，叫他立即想到德布西、印象主義音樂，有特定的音樂素材做出這種效果。二人曾多次合作，已建立默契，少走冤枉路，他以「完美」形容這種合作模式，「同時保留音樂性和文學性，互相緊扣，而不是只為另一種媒介服務」。

《擠迫的愛情與生活》情緒紛陳，既有玩味、幽默，也有疑惑、沉重、悲傷，濃縮在一場演出裏，滋味百般。像極了這個城市的愛情與生活：多元、擠迫。

《擠迫的愛情與生活》

日期及時間：

8月29至30日晚上8:00

8月31日下午3:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號 香港文化中心劇場

票價：250元

詳情：bit.ly/3J8oEh7

文：黃子翔（寫字人，編輯，過氣報紙佬）

編輯：謝秋瑜、孫志超

設計：賴雋旼

