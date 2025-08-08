雲海側探雨量 花期冰川難料 寰宇氣候變萬千 港人鏡頭窺一二

Kelvin 18歲始接觸風景攝影，2019、20年大學畢業前後開始到世界各地，尤其是荒野、極端天氣頻發之地攝影，也會定期在港攝影。Kelvin用兩張拍攝馬鞍山的照片，觀察到降雨量的變化。（圖1）是2020年1月拍攝，Kelvin說大多都是在春季——受海洋氣流影響——才會影到山被雲海環繞，那時的山整體偏啡紅色，但在2024年5月拍攝的（圖2），仍舊影到馬鞍山被雲海環繞，這時山卻已成綠色，他形容情况罕見，「要像我們前兩天下這麼大的暴雨，地面吸收很多水氣，才有機會在夏天出現這樣的雲海」。（圖3）攝於香港地質公園，Kelvin說這原本只是一塊普通石頭，但是在暴雨後變成一條小瀑布，這個他形容為「期間限定」的景色，是他在2022年6月一次紅雨後的翌日拍攝。

Kelvin在2020年5月拍攝昂船洲大橋及遠處的閃電（圖4），類近的閃電亦見於2024年3月的桂林（圖5），前者他提早思考構圖、研究閃電路徑；後者他本是想影日出，卻遇上突發惡劣天氣，意外捕捉到群山間的一抹閃電。

Kelvin在2024年12月的西藏偶然拍下一個冰洞（圖6），他說就算每年同一時間去這些冰洞，都無法估計其形狀，因為每年融冰情况不同，也可能因為溫度太高，令冰的結構不穩，無法進洞探索。Kelvin說，近年拍攝冰川不時會聽到雪崩、冰柱斷裂和掉落的聲音，「我沒有10年前後的那種對比圖，但我仍切身體驗、感受到」。

（圖7）和（圖8）分別是2024年8月在新疆、內蒙古等地交界的戈壁沙漠，以及2025年4月在美國死亡谷拍下的沙塵暴，「這些地方極度乾燥，也缺乏植被，所以每當有風暴時，就會把風沙吹起，形成強烈沙塵暴」。拍攝經驗讓Kelvin了解到人類過度開墾，令植被消失，沒有植被抓住泥土，導致嚴重荒漠化。他續說，吹起的風沙甚至會傳至別處，因而出現數年前經常聽到的霧霾等情况。

（圖9）和（圖10）都是Kelvin嘗試捕捉花期而拍下，前者如願在2025年7月的美國蒙大拿州成功捕捉，後者攝於2025年6月的新疆，「在新疆因為氣流變化，花期延遲，令我變成拍一些結了冰的湖泊景色，而拍不到花；但是在美國反而花期提早，剛好遇上一個盛開的花海……氣候變化都會令我在取景上有很深刻的體驗」。

Kelvin 10年來從風景攝影確切觀察到氣候變化，「香港（的氣候變化）很明顯，多了忽然的惡劣天氣、多了沒有預想那季節會出現的天氣條件，如暴雨、雲海……我旅行的年資不長，但體驗較深的，就是冰川融化的變化，每年冰川形狀無法預計；花期都會受氣候、氣溫的改變影響，或會延後1至3星期，甚至幾年才有一次（花期）大爆發」。

文：譚雅詩

圖：袁斯樂（Kelvin）

風景攝影師，IG @kelvin_yuen_

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 焦點]