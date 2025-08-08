明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 焦點

雲海側探雨量 花期冰川難料 寰宇氣候變萬千 港人鏡頭窺一二

【明報專訊】踏入8月，截至本周二（8月5日），香港已經發出6次紅雨及3次黑雨。連番暴雨，似乎是一個契機思考更多。出生於香港的風景攝影師袁斯樂（Kelvin）接受本報訪問，以他多年來的風景攝影作品窺探香港，乃至全球的氣候變化。

Kelvin 18歲始接觸風景攝影，2019、20年大學畢業前後開始到世界各地，尤其是荒野、極端天氣頻發之地攝影，也會定期在港攝影。Kelvin用兩張拍攝馬鞍山的照片，觀察到降雨量的變化。（圖1）是2020年1月拍攝，Kelvin說大多都是在春季——受海洋氣流影響——才會影到山被雲海環繞，那時的山整體偏啡紅色，但在2024年5月拍攝的（圖2），仍舊影到馬鞍山被雲海環繞，這時山卻已成綠色，他形容情况罕見，「要像我們前兩天下這麼大的暴雨，地面吸收很多水氣，才有機會在夏天出現這樣的雲海」。（圖3）攝於香港地質公園，Kelvin說這原本只是一塊普通石頭，但是在暴雨後變成一條小瀑布，這個他形容為「期間限定」的景色，是他在2022年6月一次紅雨後的翌日拍攝。

Kelvin在2020年5月拍攝昂船洲大橋及遠處的閃電（圖4），類近的閃電亦見於2024年3月的桂林（圖5），前者他提早思考構圖、研究閃電路徑；後者他本是想影日出，卻遇上突發惡劣天氣，意外捕捉到群山間的一抹閃電。

Kelvin在2024年12月的西藏偶然拍下一個冰洞（圖6），他說就算每年同一時間去這些冰洞，都無法估計其形狀，因為每年融冰情况不同，也可能因為溫度太高，令冰的結構不穩，無法進洞探索。Kelvin說，近年拍攝冰川不時會聽到雪崩、冰柱斷裂和掉落的聲音，「我沒有10年前後的那種對比圖，但我仍切身體驗、感受到」。

（圖7）和（圖8）分別是2024年8月在新疆、內蒙古等地交界的戈壁沙漠，以及2025年4月在美國死亡谷拍下的沙塵暴，「這些地方極度乾燥，也缺乏植被，所以每當有風暴時，就會把風沙吹起，形成強烈沙塵暴」。拍攝經驗讓Kelvin了解到人類過度開墾，令植被消失，沒有植被抓住泥土，導致嚴重荒漠化。他續說，吹起的風沙甚至會傳至別處，因而出現數年前經常聽到的霧霾等情况。

（圖9）和（圖10）都是Kelvin嘗試捕捉花期而拍下，前者如願在2025年7月的美國蒙大拿州成功捕捉，後者攝於2025年6月的新疆，「在新疆因為氣流變化，花期延遲，令我變成拍一些結了冰的湖泊景色，而拍不到花；但是在美國反而花期提早，剛好遇上一個盛開的花海……氣候變化都會令我在取景上有很深刻的體驗」。

Kelvin 10年來從風景攝影確切觀察到氣候變化，「香港（的氣候變化）很明顯，多了忽然的惡劣天氣、多了沒有預想那季節會出現的天氣條件，如暴雨、雲海……我旅行的年資不長，但體驗較深的，就是冰川融化的變化，每年冰川形狀無法預計；花期都會受氣候、氣溫的改變影響，或會延後1至3星期，甚至幾年才有一次（花期）大爆發」。

文：譚雅詩

圖：袁斯樂（Kelvin）

風景攝影師，IG @kelvin_yuen_

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 焦點]

相關字詞﹕開眼 焦點

上 / 下一篇新聞