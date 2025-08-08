明報新聞網
副刊
開眼 文化特別版

落雨、抽象與不小心踩中的水氹

【明報專訊】落雨，煩悶。落雨，鬆弛。落雨，憤怒。落雨，發懵。落雨，憂懼。落雨，竊喜……

黑紅黃雨，無色無味，不分方向墜在身上某處，觸及神經末梢，淌向說不明的感官閘口。落雨又落雨，情緒打濕分不清。

與程展緯談起看倪鷺露畫展「線條的氣息」（Lulu NGIE: Lines of Breath）的感受，他聯想到facebook創立初期的一項微妙功能：poke——「someone poked you」，有人用手指「篤一篤」你。

那個提示出現時，既不像信息（message），也不像通知（notification），只是某種無法定義的存在無由地、輕觸你一下，沉默，然後，逃逸。

線條劃過空氣，墜入水坑，在知覺臨界面濺起似是而非的形狀。

不似預期，難以揣測的天氣與心境

稍早程展緯在社交媒體分享與家人一同觀展，腳步各自停在不同的畫前。抽象的繪作沒有標準答案，卻總有某筆線條剛好落在某人的心上。

他特別留意一幅以「積水」為題的畫作，Lulu似乎呈現了落雨積水時的情景——道路不再平坦，路徑迂迴，空間變成不確定的場所，由清晰變為濕濛濛。畫中的水氹「好似一個窿，不小心便會跌落去」，處於「唔可以掂」的狀態。雨天避開踩入積水，也如香港人行在街頭，總需下意識繞開冷氣機滴水，少有大步流星，身體微微迴避、彎折，而微妙就藏在閃避之中。

水氹的不確定性很輕微：不過是一個水坑？

但一個水坑，也足以改變一串步伐。

像水氹這樣的微小事，不僅會引起空間上的偏移，也往往牽連切膚的身體狀况與心理反射。程展緯說：「水氹好似一個缺失，落雨後條路變成有傷口的路。」他與女兒亦有好奇細究畫面層次，究竟創作者是先點出積水的圓圈，還是先勾勒人物姿態？畫中肢體的線條順勢扭曲，似身體以「半反射性」的方式起舞回應潮濕善變的天候，同時適應空間的變形，防止不慎跌倒，調節內在的心緒。

不似預期的天氣早已不再跟節氣表行事，晴天的直爽與雨天的迂迴終究都屬於日常。也許，落雨天某種情愫也隨濕度攀升、隨溫度回落，身體回應環境失序，人們未必時刻有所覺察。

究竟點睇「抽象」？

「抽象最有趣嘅地方就係你要望佢」，程展緯道。不是解構式分析，是「望」着一個無名狀、不知如何描述的狀况，知性上已經理解晒所有嘢，感受卻無法用文字或任何符號代替。他提到，有些線條或許一筆落紙持續10秒，那種延續與流動，更容易牽動觀者內心的反射。成畫過程或許要嘗試多次，再從中揀合適的筆觸，那一筆也許能畫出共通的感受，以一瞬貫通千百人日常瑣碎的片刻。

畫面簡潔、線條抽象，但觀者用眼「撩起」筆觸，或可撞見其間埋藏的刺點（punctum）。日常的疼痛未必醒目，但人們總會碰上潮濕雨點，或一腳踩中那條不安的尾，再細細思量。雖然「不安」常用作解讀Lulu作品的線索詞，但程展緯聊到，那種抽象的不安並不滯留在危險、混亂的敘述中，那種輕巧反射間，藏有一種「修復的可能性」。

（美藝客廳‧五十一）

「客席策展人」簡介

程展緯，關注勞權的藝術家，有收藏其作品的M+在網頁介紹道，他在過去20年「一直利用創作促進公眾對香港重要社會問題的關注」。

文：于惟嶼

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

