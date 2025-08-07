JEWELLERY：繁花植物高級珠寶 演繹永恆、瞬息、重生 風吹金穗 蜻蜓蝴蝶蜜蜂飛舞

Jewels by Nature系列視大自然為需要瞭解、呵護與傳承的珍貴禮物，講述萬物相連的自然故事。54件珠寶受到各種植物品種啟發，呼應品牌200多年來與大自然的連繫。

在首篇章中，設計師以「永恆」為主題。1922年品牌傳人Joseph Chaumet創作的野玫瑰葉片造型冠冕，重新演繹成可轉換成3種佩戴方式的全新頸鏈。品牌悠久的金工傳統則在金穗珠寶中大派用場，演繹出風吹麥浪的動人場景，燕麥隨風起伏搖曳生姿，頸鏈花上近1300小時製作。在1853年，品牌工作坊總監Jules Fossin曾創製著名的半透明綠色琺瑯和鑽石四葉草胸針，今次品牌亦在Clover & Fern主題珠寶中重新演繹此設計。

不存在的藍色康乃馨

劍蘭、康乃馨、夏蠟梅等花期轉瞬即逝的植物，是第二篇章「瞬息」的設計主題。以品牌藍色為主調的Carnation珠寶套裝，幻想出自然界中不存在的藍色康乃馨。可變換頸鏈從之前的皇冠設計汲取靈感，耗時近1500小時製作，每一節環扣兩側均鑲有藍寶石，6枚康乃馨呈鋸齒飾邊狀巧妙排開，錯視排列的寶石組成風箏造型，像頸鏈花邊上的朵朵花蕾。Sweetshrub珠寶則包括以蝴蝶為主題的胸針，蝶翼以通透的蕾絲鏤空結構呈現，背面同樣精雕細琢，呈現工坊淋漓盡致的技術。

最後的「重生」篇章用上Joséphine皇后鍾愛的木蘭、鳶尾、大麗花和睡蓮，並加入藍山雀和蜻蜓的身影。Magnolia Grandiflora鑽石珠寶套裝以密釘鑲嵌工藝塑造木蘭豐盈飽滿的形態，Fairy Iris珠寶中蜻蜓化身為胸針，以彩色藍寶石點綴，隨風舞動般上演一場空中芭蕾。品牌的吉祥物蜜蜂，除了被拿破崙一世視作君主權勢的象徵，也是植物繁殖的重要一環，所以整個系列也由7款蜜蜂胸針貫穿其中，白金、黃金或玫瑰金的蜜蜂成雙成對地圍繞不同顏色的碧璽、電氣石、海藍寶石、藍寶石，在珠寶花卉間忙碌採蜜，延續高級珠寶周而復始、生生不息的故事。●

