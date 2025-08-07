明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Jewellery

Life & Style

JEWELLERY：繁花植物高級珠寶 演繹永恆、瞬息、重生 風吹金穗 蜻蜓蝴蝶蜜蜂飛舞

【明報專訊】相比時裝和飾物，同樣是高級精品一員的珠寶雖然沒有實質用途，但卻有着更長的「生命周期」——時裝會破爛、飾物會過季，唯獨以珍貴的黃金和在萬年甚或億年前已形成的寶石製成的珠寶，能夠代代相傳。Chaumet剛推出全新Jewels by Nature高級珠寶系列，就以珠寶演繹永恆、瞬息、重生的主題，向大自然致敬。

Jewels by Nature系列視大自然為需要瞭解、呵護與傳承的珍貴禮物，講述萬物相連的自然故事。54件珠寶受到各種植物品種啟發，呼應品牌200多年來與大自然的連繫。

在首篇章中，設計師以「永恆」為主題。1922年品牌傳人Joseph Chaumet創作的野玫瑰葉片造型冠冕，重新演繹成可轉換成3種佩戴方式的全新頸鏈。品牌悠久的金工傳統則在金穗珠寶中大派用場，演繹出風吹麥浪的動人場景，燕麥隨風起伏搖曳生姿，頸鏈花上近1300小時製作。在1853年，品牌工作坊總監Jules Fossin曾創製著名的半透明綠色琺瑯和鑽石四葉草胸針，今次品牌亦在Clover & Fern主題珠寶中重新演繹此設計。

不存在的藍色康乃馨

劍蘭、康乃馨、夏蠟梅等花期轉瞬即逝的植物，是第二篇章「瞬息」的設計主題。以品牌藍色為主調的Carnation珠寶套裝，幻想出自然界中不存在的藍色康乃馨。可變換頸鏈從之前的皇冠設計汲取靈感，耗時近1500小時製作，每一節環扣兩側均鑲有藍寶石，6枚康乃馨呈鋸齒飾邊狀巧妙排開，錯視排列的寶石組成風箏造型，像頸鏈花邊上的朵朵花蕾。Sweetshrub珠寶則包括以蝴蝶為主題的胸針，蝶翼以通透的蕾絲鏤空結構呈現，背面同樣精雕細琢，呈現工坊淋漓盡致的技術。

最後的「重生」篇章用上Joséphine皇后鍾愛的木蘭、鳶尾、大麗花和睡蓮，並加入藍山雀和蜻蜓的身影。Magnolia Grandiflora鑽石珠寶套裝以密釘鑲嵌工藝塑造木蘭豐盈飽滿的形態，Fairy Iris珠寶中蜻蜓化身為胸針，以彩色藍寶石點綴，隨風舞動般上演一場空中芭蕾。品牌的吉祥物蜜蜂，除了被拿破崙一世視作君主權勢的象徵，也是植物繁殖的重要一環，所以整個系列也由7款蜜蜂胸針貫穿其中，白金、黃金或玫瑰金的蜜蜂成雙成對地圍繞不同顏色的碧璽、電氣石、海藍寶石、藍寶石，在珠寶花卉間忙碌採蜜，延續高級珠寶周而復始、生生不息的故事。●

查詢：Chaumet 2771 0318

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞