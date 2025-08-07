BEAUTY：護膚概念店落戶中環 走進夏日果園 清新芬芳

巴黎藝術家創作果樹圖案

概念店佔地兩層，外牆塗抹上一片翠綠色，首先映入眼簾的是玻璃上由巴黎藝術家Marie-Victoire de Bascher創作的插畫，在陽光照耀下的果樹圖案，充滿童趣與生命力，讓人聯想起童話裏的花園。店內的陳列層架亦選用翠綠色調，模仿涼亭與溫室結構，為每個角落增添田園氣息，讓人恍如置身法式鄉村花園中。細看品牌各式各樣的香氛產品時，店員輕輕遞上Diptyque與Snack Baby Gelato & Drinks合作的意式雪條，Hibiscus Berry Love口味散發淡淡花香，捕捉檸檬草與天竺葵香氛系列的柑橘和橙花香調，味道清新不甜膩，即使吃掉一整條，也不算太罪惡感。

品牌的夏日果園系列香氛讓人印象深刻，其中的L'Eau des Hespérides淡香水（圖A，$1320/100ml），糅合苦橙、檸檬、薄荷與永生花，聞起來鮮明清新，流露一股綠意；護膚產品部分亦讓人驚喜，當中的檸檬草與天竺葵夏日身體精油噴霧（圖B，$490/100ml），散發清新香氣，讓人聯想起明媚夏日陽光氣息。店內陳列的裝飾精品延續夏日果園主題，一款苦橙橘蠟製花瓶（圖C，$1820），也予人添購的衝動，腦海不禁浮現它在家中餐桌的模樣，輕鬆轉換生活空間的格調，感受季節變化。

親手製作 種植之藝工作坊

Diptyque向來重視生活儀式感，概念店2樓舉辦的種植之藝工作坊正將這份態度延伸，由8月23日至9月21日每逢周末舉行（圖D，登記費用為$300），讓顧客親手創造屬於自己的夏日作品。當記者走出店舖時，暴雨後的陽光依然熾烈，但心中仍留在店內那綠意果香，彷彿帶着盛夏的餘韻回到日常。●

Diptyque夏日果園概念店

日期：即日至10月上旬

時間：上午11:00至晚上8:00

地址：中環荷李活道57至59號

查詢：5508 9816

文：劉詩言

編輯：陳淑安

