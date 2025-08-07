明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：護膚概念店落戶中環 走進夏日果園 清新芬芳

【明報專訊】連日暴雨，陰霾籠罩整個城巿。沿中環荷李活道拾級而上，街頭轉角忽現一片翠綠，原來是Diptyque概念店，推門進入，一股清新芬芳的香氣撲面而來，猶如踏進恬然安舒的果園，正好為郁鬱苦悶的夏日，帶來一絲生氣。

巴黎藝術家創作果樹圖案

概念店佔地兩層，外牆塗抹上一片翠綠色，首先映入眼簾的是玻璃上由巴黎藝術家Marie-Victoire de Bascher創作的插畫，在陽光照耀下的果樹圖案，充滿童趣與生命力，讓人聯想起童話裏的花園。店內的陳列層架亦選用翠綠色調，模仿涼亭與溫室結構，為每個角落增添田園氣息，讓人恍如置身法式鄉村花園中。細看品牌各式各樣的香氛產品時，店員輕輕遞上Diptyque與Snack Baby Gelato & Drinks合作的意式雪條，Hibiscus Berry Love口味散發淡淡花香，捕捉檸檬草與天竺葵香氛系列的柑橘和橙花香調，味道清新不甜膩，即使吃掉一整條，也不算太罪惡感。

品牌的夏日果園系列香氛讓人印象深刻，其中的L'Eau des Hespérides淡香水（圖A，$1320/100ml），糅合苦橙、檸檬、薄荷與永生花，聞起來鮮明清新，流露一股綠意；護膚產品部分亦讓人驚喜，當中的檸檬草與天竺葵夏日身體精油噴霧（圖B，$490/100ml），散發清新香氣，讓人聯想起明媚夏日陽光氣息。店內陳列的裝飾精品延續夏日果園主題，一款苦橙橘蠟製花瓶（圖C，$1820），也予人添購的衝動，腦海不禁浮現它在家中餐桌的模樣，輕鬆轉換生活空間的格調，感受季節變化。

親手製作 種植之藝工作坊

Diptyque向來重視生活儀式感，概念店2樓舉辦的種植之藝工作坊正將這份態度延伸，由8月23日至9月21日每逢周末舉行（圖D，登記費用為$300），讓顧客親手創造屬於自己的夏日作品。當記者走出店舖時，暴雨後的陽光依然熾烈，但心中仍留在店內那綠意果香，彷彿帶着盛夏的餘韻回到日常。●

Diptyque夏日果園概念店

日期：即日至10月上旬

時間：上午11:00至晚上8:00

地址：中環荷李活道57至59號

查詢：5508 9816

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞