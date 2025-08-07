SHOWCASE：2025秋冬系列 日常衣著為主角 布繭擁抱穿者的溫柔時刻

為服裝原型締造全新形狀

今季設計師全力探索服裝的包裹形態，輪廓一直是她作品的核心，而在新季，穿著者猶如骨架一樣，為服裝的原型締造全新的形狀，呈現或堅強或脆弱的感覺，舒適同時保護穿者免受外界侵擾。人性、感性、溫柔與愛，這些感覺以布繭擁抱穿者的造型表達，而所謂的布繭就是局部的針織衣服裁片，或是超大幅的絲巾縫在西裝褸或針織上衣外，形成一種如同被衣服擁抱的錯視效果。

文：溫兆明

模特兒：Nicky（We Management）

化妝及髮型：Debbie Leung（@ECHO MAKE UP）●

editor's pick

黑色牛皮金屬襯托

自上季推出Watch Belt手袋系列，sacai今季再推陳出新。Watch Belt手袋以刻有品牌標誌的表帶作為手柄，形同前衛配飾一樣，新款袋身為黑色光面牛皮（圖5左），與金色金屬配件襯托相得益彰。繼早前推出的可拆除及可調校的鏈帶小手袋和Trifold三摺手袋外，今個秋冬品牌也推出更具容量的水桶形手袋（圖5右），是既奢華又帶點街頭感的選擇。●

查詢：sacai 2285 9080（置地廣場店）

