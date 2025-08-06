明報新聞網
WINE：亞洲50最佳酒吧 港6間上榜 去年新吧 今年蟬聯第一

【明報專訊】2025年亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars 2025）早前揭盅，我出席了頒獎禮，親眼見證香港酒吧Bar Leone蟬聯榜首！另一喜訊是來自得獎酒吧COA的本地著名調酒師兼老闆Jay Khan獲頒業界代表大獎（Industry Icon Award），而今年的「調酒師選的調酒師」 獎項 （Bartender's Bartender），由廣州「廟前冰室」酒吧（第7名及中國最佳酒吧）聯合創辦人兼調酒師的港人Andrew Ho奪得，可喜可賀！香港今年共有6間酒吧榜上有名，而50間酒吧中有20間是新酒吧，戰况非常激烈。

今年的5強名單分別是第1名的Bar Leone、第2名Zest（兼獲韓國最佳酒吧）、第3名Jigger & Pony（兼獲新加坡最佳酒吧）、第4名Bar Us（兼獲泰國最佳酒吧）和第5名Dry Wave Cocktail Studio（兼獲最高新上榜酒吧）。以下重點介紹6間上榜的香港酒吧。

A 「意大利的家」 Bar Leone蟬聯榜首

Bar Leone去年剛開幕便以新酒吧打入亞洲50最佳酒吧2024年兼榮獲第1名，並獲得香港最佳酒吧，先聲奪人，同年亦在世界50最佳酒吧中獲得第2名，絕對是香港人之光！今年再下一城，蟬聯亞洲最佳酒吧（The Best Bar in Asia）和香港最佳酒吧。今年有20間新酒吧入榜，競爭激烈，在這情况下仍然保持第一，實在厲害！酒吧靈魂人物、Lorenzo Antinori將酒吧化身成為意大利的家，其室內設計無論海報或擺設，均充滿羅馬風情，把家鄉呈現給大家。酒吧理念是Cocktail Popolari（解作「屬於大眾的雞尾酒」），除了意大利人一定會飲的Negroni外，亦有很多特色雞尾酒及意大利美食。其中人氣No.1雞尾酒是Olive Oil Sour，Whisky Sour的變奏加了意大利白蘭地、雪莉酒和橄欖油等，清新而帶合桃、檸檬、蜜糖、雪莉酒、白蘭地和波本威士忌香氣，十分易入口。建議配搭火腿意大利香草包，雞尾酒酸度可減輕火腿包油膩感。當然不少得喝一杯意大利精髓Negroni Classico，加入酒吧自家調配的可可咖啡氈酒，回甘得來帶點可可豆和咖啡香氣，相當特別。

Lorenzo Antinori上月跟另一位著名酒吧界巨子Simone Caporale（Sips Barcelona酒吧主理人之一，酒吧曾獲2023年世界50最佳酒吧第1名）合作，在香港開設Montana酒吧，以古巴黃金年代為靈感，讓人恍似回到昔日邁阿密的光輝時代，雞尾酒以冧酒作基酒為主。相信這間新酒吧很大機會入選下屆亞洲50最佳酒吧。來到充滿古巴風情的酒吧，當然要推介源自古巴的雞尾酒Montana Daiquiri，青檸香加上冧酒的蔗糖香，酸酸甜甜，十分清新。

B 第11名Argo 着重本地材料

第11名的Argo酒吧位於香港中環四季酒店，是富有創新精神的雞尾酒吧，定期以不同主題更新雞尾酒單，最新主題為Combinations，酒單以10種香港常見水果和植物，創作12款雞尾酒。喜歡威士忌的朋友可以試Orchard Old Fashioned，帶威士忌、黑麥、柑橘、香料、甘澀和菊花等香氣，味道圓潤而帶回甘。

C 第17名COA 創辦人奪業界代表大獎

COA酒吧曾經連續3年獲得亞洲50最佳酒吧第1名（2021-2023），主打以墨西哥烈酒Mezcal和Tequila調配雞尾酒。COA的創辦人兼靈魂人物調酒師Jay Khan很有親和力，去年我和他一起做電視真人騷節目《神之調酒師》的評判，日對夜對，更感受到他的個人魅力和大師風範。他今年獲得「業界代表」大獎 （Industry Icon Award），足見大家對他的欣賞和支持！

COA今年排名第17，酒吧有逾200款墨西哥烈酒Mezcal和Tequila可供選擇，就像墨西哥烈酒博物館。為了推廣給更多人認識，他們不時舉辦Mezcal和Tequila試酒會，亦推出Mezcal和朱古力配對等。如喜歡清新的雞尾酒，推介招牌Smacked Cucumber，以Mezcal為基酒，帶青瓜、煙熏、鹹鮮味、青檸和蜜糖味，清新具層次。

D 第27名Penicillin 邊飲邊撐可持續發展

取得第27名的是香港首間可持續發展酒吧Penicillin，由Agung Prabowo和Laura Prabowo創辦，推崇環保和零浪費概念，材料物盡其用。只要點選招牌雞尾酒One Penicillin, One Tree，酒吧就會捐款給受惠機構，於印尼婆羅洲瀕臨滅絕的加里曼丹雨林種植一棵野桐樹（Mallotus muticus）。雞尾酒以白朱古力浸泡過的威士忌作基酒，味道帶白朱古力、威士忌、士多啤梨、椰子和香料味道，充滿果香。

E 第32名The Savory Project鹹味雞尾酒

酒吧The Savory Project是由亞洲50大酒吧第17位的COA班底開的酒吧，由COA主理人Jay Khan和Ajit Gurung聯手打造鹹味雞尾酒。如果喜歡吃泰國菜，推介Thai Beef Salad，以冧酒為基酒，帶鹹味、檸檬、椰子味，有點像在吃泰式沙律，很有趣。

F 第33名Gokan 東洋新吧五味為主題

從日本「過江龍」來到香港的新酒吧Gokan，第一次入圍便上榜33位。背後靈魂人物是著名日本酒吧創辦人和調酒師Shingo Gokan。推介招牌雞尾酒Watermelon Coffeezz，以氈酒作基酒，帶西瓜、咖啡、草本植物香氣，十分清新。●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校尉勳章，香港酒評人協會主席，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

