副刊
Travel

旅遊

TRAVEL：到姆明世界朝聖 入住非常酒店 遊芬蘭前首都 體驗古都趣怪風貌

【明報專訊】對於一眾旅行達人來說，不少國家的前首都也有一定的吸引力，因為保留了更正宗、歷史更悠久的古蹟或建築。作為芬蘭前首都的圖爾庫（Turku），除了擁有傳統景點外，也有趣怪的旅遊熱點，例如橫跨不同世代、大人小朋友都喜愛的「姆明世界」（Moomin World），又或是由監獄和療養院改建而成的旅宿，為這個以造船而聞名的前首都帶來有趣一面。

夏季限定 與姆明互動

今年是姆明誕生80周年，不少人會選擇到位於坦佩雷（Tampere）的姆明博物館朝聖。但由姆明創作者Tove Jansson認可選址、姆明動畫製作人Dennis Livson建立的「姆明世界」，則有別於其他朝聖點，不單能走入姆明之家，亦有不少劇場和互動設計，讓到訪者能走近姆明世界，成為姆明迷的夏日朝聖之選。

於1993年開幕的姆明世界，位於夏日度假小城Naantali的鄰近小島Kailo，距圖爾庫中心約半小時巴士車程。Naantali除了小型遊艇及以姆明為主題房間的酒店Naantali Spa & Hotel​​外，最吸引遊客到訪的必定是姆明世界。當中除了角色人偶如姆明一家大細、科妮哥哥等以外，園區亦有由真人扮演的史力奇和阿美等角色與遊人合照，亦於 Emma劇場和小舞台（The Small Stage）演出。

周年紀念新增熱點 貫徹純真感覺

姆明世界雖然早於1993年開幕，但園內一直增建不同景點，如Moomintroll's Adventure Trail、Invisible Ninni's Trail和Fairytale Trail等不同主題的場景路徑。正值周年紀念之年，姆明世界今年增添了另一角色莫勒（The Groke）的新洞穴，以及由希姆叔叔（Hemulen）主理、着眼於花草種稙的Little Buzzing Meadow。但整個樂園中最吸引大家的焦點，必定是大家能走進其中的姆明之家，讓人有如身處姆明的童話世界。

整個姆明世界有不少打卡熱點，主題公園內有不少能勾起童心的設計。與其他主題公園相比，姆明世界的人工感覺較低，反而有不少着重角色與訪客互動的場景，如細聽角色史力奇的演奏外，亦有不少較像兒童遊樂場的簡單設施，又或是沙灘及自然步行徑等，感覺更見純真。

網址︰姆明世界 www.moominworld.fi

非一般酒店體驗 監獄、醫院宿一宵

圖爾庫巿內有不少酒店，當中最具特色的旅宿有兩家。一是位於Kakolanmäki山上的Hotel Kakola，前身為以花崗岩建成的堡壘型懲教所，其後轉作監獄，曾是芬蘭最大和最危險的監獄，關押不少重犯，而最有名的是1953年的逃獄事件。隨着圖爾庫不斷發展，監獄太接近巿中心，遂於2007年遷至Saramäki。監獄原址空置至2015年，及後改建成酒店和住宅項目，於2020年開幕。

活化項目除了住宅外，亦有餐廳和麵包店等，但最能保留監獄本身特色的，是由原本主樓改建而成的Hotel Kakola。酒店房間分不同級別，最原汁原味的是入門級的Cell Room（A），一如其名地保留了監倉本身的陳設。另一有趣之選是以小型船屋改建、最多可容納6人的Boat Suit，貼合圖爾庫的造船業的歷史。除了住宿和監獄主題的陳設，酒店亦提供需購票的導賞團，令整個「監獄風雲」體驗更完整。位於建築群中心的Kakola Spa，備有池邊酒吧的浸浴池和多款芬蘭浴，是巿內質素數一數二的水療中心，就算不入住酒店，也可在導賞後一嘗芬蘭浴。

另一住宿推薦是位於圖爾庫約半小時自駕車程的Paimio Sanatorium，前身原為1933年開幕的療養院，是芬蘭設計大師Alvar Aalto的重要作品，針對肺癆病患建成；其後改作醫院並營運至2010年代，2021年開放參觀。整座大樓的設計細節用心，如將病人與醫護人員分座隔離的佈局，減少水聲的洗手盤，又或是用手肘便能開門的門柄設計，成為醫學建築的重要先例。進入建築能感受到良好通風，天然採光帶來靜謐感覺，加上周遭樹木環繞，令人放鬆。近年Paimio Sanatorium加入不少創意元素，如舉行藝術與設計相關展覽，加上院內的設計真迹，極具到訪價值。

院內提供兩款住宿選擇，一是由病房改建而成的Retreat Room（B），另一款則是由護士宿舍改建而成、設廚房及私人浴室的Mäntylä房間。對於入住監獄或醫院，大家可能會認為「唔好意頭」，但不失為有趣旅遊體驗，亦能感受另類北歐文化。

網址︰Hotel Kakola www.hotelkakola.fi Paimio Sanatorium paimiosanatorium.com

鑽入舊城區藝廊 邂逅珍貴Barbie

圖爾庫主要河道Aura以南的舊城區，除了古色古香建築外，也有不少有趣景點，例如由前Rettig煙草廠改建而成的Art House Turku。Art House Turku最出名的，是當中一條古老的街道Luostarin Välikatu（意思為修道院大道）。雖然Luostarin Välikatu並非芬蘭最古老的街道，但其名氣卻帶動Art House Turku內多個藝廊和食肆。

記者採訪時Art House Turku正舉行期間限定Barbie展覽Pinkspiration，展示收藏家Ursula Kähäri多達1700個收藏（他共收藏了約7000個Barbie）。展覽場地雖然沒有特別裝潢，卻有不少珍貴展品，如最古舊的Barbie、3尺高的Barbie，甚至是瑪麗蓮夢露版本Barbie。此外，還有多個時裝品牌如Balmain和Vivienne Westwood設計的Barbie。

Art House Turku還有不少藝廊和活動，均值得一看。

網址︰Art House Turku taiteentalo.fi/en/

旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.9港元

機票：芬蘭航空8月香港直航赫爾辛基，連稅約7537港元起

交通：赫爾辛基乘巴士或火車到圖爾庫市中心（約2小時，車費約200港元），圖爾庫市中心乘6/6A巴士到「姆明世界」（約30分鐘，車費約40港元）

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕醫院 監獄 酒店 姆明世界 姆明 土庫 芬蘭 旅遊

