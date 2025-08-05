明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

多元導航：當愛卡在雜訊裏——尋找親子溝通正確頻道

【明報專訊】筆者常常遇到這樣的場景：學生皺着眉頭說：「我知道父母愛我，但他們的管教方式常讓我喘不過氣。」另一邊廂，家長則滿臉困惑地問：「為什麼孩子總是不懂我的苦心？」甚至無奈地向社工請託：「不如你幫我跟孩子談談吧……」

這些對話讓我想起家中的電視遙控器，明明每個按鈕都承載着愛與關懷，卻因為不懂操作而誤按，讓親子相處的畫面出現惱人的雪花雜訊。在輔導室裏，我見過太多這樣失靈的畫面——青少年面對衝突時情緒爆發，猶如熒幕接收信號不良而當機，無法與人連結；而家長的無力感，則像電力耗盡、被隨手擱置的遙控器。

啟動對話功能 定期互動「充電」

與不同家庭傾談後，發現家庭問題背後往往不在於「人」，而在於溝通方法出現問題。孩子抗拒的不是父母，而是那些重複播放的「指摘頻道」；使家長困擾的也不是子女，而是找不到合適的「接收方式」。

以下3個方法切換「親子溝通」的頻道：

1. 適時切換到「青少年模式」，設身處地代入他們的世界，了解他們的興趣、壓力和挑戰。當父母願意傾聽時，彼此的聯繫便悄然建立。

2. 啟動「雙向對話功能」，鼓勵雙方敞開心扉，彼此聆聽與理解。家長可以嘗試多問開放式問題，讓孩子有機會表達自己的感受。

3. 記得定期充電，增潤家庭關係，家庭成員需定期作高質量的互動增進感情，例如一起做飯、散步或作其他共同活動。

聆聽與理解 連接彼此

讓人印象深刻的一對父女，他們的相處一直卡在「靜音模式」——女兒拒絕溝通，一心盼望中學畢業後立刻搬離家人；父親則認為女兒無可救藥，對話間總是重複指摘。直到一次家庭會談，當父親第一次耐心地聆聽女兒訴說學習的困難，女兒也嘗試理解父親為家庭努力工作的辛酸和對家人含蓄的愛，重新開始連接彼此的情緒，最後雙方誤解在坦誠交流中消除，憤怒在相互理解中漸漸消散。看着他們牽手離開的背影，那一刻筆者明白及見證了被生活磨損的親情，能在理解與溝通中重新綻放。

所以，家庭在掙扎與突破中的片段，都是解決家庭問題的獨特資源，也可能成為照亮他人的一盞明燈。在資訊爆炸的時代，每個家庭都需要重新認識自己的「遙控器」。與其執著於「單向控制」，不如嘗試智慧地遙控，調整適合彼此的「頻道」。

當家庭共同握着這個遙控器時，過去的干擾反而成了調整相處的最佳指引。

願我們繼續同行，見證每個家庭的韌度：沒有永遠失靈的遙控器，只有尚未被發現的重設鍵。當我們願意停下留意對方的需要，重新聆聽對方的心聲，就能讓愛的信號清晰傳達。

文：湯希鳴（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第565期

上 / 下一篇新聞