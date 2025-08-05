多元導航：當愛卡在雜訊裏——尋找親子溝通正確頻道

這些對話讓我想起家中的電視遙控器，明明每個按鈕都承載着愛與關懷，卻因為不懂操作而誤按，讓親子相處的畫面出現惱人的雪花雜訊。在輔導室裏，我見過太多這樣失靈的畫面——青少年面對衝突時情緒爆發，猶如熒幕接收信號不良而當機，無法與人連結；而家長的無力感，則像電力耗盡、被隨手擱置的遙控器。

啟動對話功能 定期互動「充電」

與不同家庭傾談後，發現家庭問題背後往往不在於「人」，而在於溝通方法出現問題。孩子抗拒的不是父母，而是那些重複播放的「指摘頻道」；使家長困擾的也不是子女，而是找不到合適的「接收方式」。

以下3個方法切換「親子溝通」的頻道：

1. 適時切換到「青少年模式」，設身處地代入他們的世界，了解他們的興趣、壓力和挑戰。當父母願意傾聽時，彼此的聯繫便悄然建立。

2. 啟動「雙向對話功能」，鼓勵雙方敞開心扉，彼此聆聽與理解。家長可以嘗試多問開放式問題，讓孩子有機會表達自己的感受。

3. 記得定期充電，增潤家庭關係，家庭成員需定期作高質量的互動增進感情，例如一起做飯、散步或作其他共同活動。

聆聽與理解 連接彼此

讓人印象深刻的一對父女，他們的相處一直卡在「靜音模式」——女兒拒絕溝通，一心盼望中學畢業後立刻搬離家人；父親則認為女兒無可救藥，對話間總是重複指摘。直到一次家庭會談，當父親第一次耐心地聆聽女兒訴說學習的困難，女兒也嘗試理解父親為家庭努力工作的辛酸和對家人含蓄的愛，重新開始連接彼此的情緒，最後雙方誤解在坦誠交流中消除，憤怒在相互理解中漸漸消散。看着他們牽手離開的背影，那一刻筆者明白及見證了被生活磨損的親情，能在理解與溝通中重新綻放。

所以，家庭在掙扎與突破中的片段，都是解決家庭問題的獨特資源，也可能成為照亮他人的一盞明燈。在資訊爆炸的時代，每個家庭都需要重新認識自己的「遙控器」。與其執著於「單向控制」，不如嘗試智慧地遙控，調整適合彼此的「頻道」。

當家庭共同握着這個遙控器時，過去的干擾反而成了調整相處的最佳指引。

願我們繼續同行，見證每個家庭的韌度：沒有永遠失靈的遙控器，只有尚未被發現的重設鍵。當我們願意停下留意對方的需要，重新聆聽對方的心聲，就能讓愛的信號清晰傳達。

文：湯希鳴（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

