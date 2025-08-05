明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

感創航道：留白

【明報專訊】羅大佑歌聲裏訴說着那個「等待着下課，等待着放學，等待遊戲的童年」；現在「等待」卻似乎已成為對時間的浪費，應該被更多的工作或課業填充？當我們在KTV懷舊地唱着《童年》時，有沒有發現，歌詞中那些「總是要等到睡覺前，才知道功課只做了一點點」的迷糊，現在已經被編排得密密麻麻的時間表取代？

1980年代的放學路上，我們書包裏裝着跳繩和尪仔標，腦海裏盤算着要找哪個同學去公園玩。2020年代的放學隊伍，孩子背着比體重還重的書包，討論的是明天英文默書和補習班的小測。心理學家溫尼考特（D. W. Winnicott）說的玩耍與想像的「過渡空間」——那些無所事事卻充滿創造力的玩耍時光，正在被「學習」擠壓變形。

過度保護下的脆弱

《童年》裏唱到「沒有人知道為什麼，太陽總下到山的那一邊」，那種對世界純粹的好奇，現在可能被「這個會考嗎？」的現實考量過濾。我們失去的不是彈珠和竹蜻蜓，而是允許「不知道」存在的開闊和豁達。

當我們緬懷「以前的孩子比較勇敢」時，我們首先要意識到每種童年都是時代的產物。烏爾里希．貝克（Ulrich Beck）所說的「副作用時代」，令家長不敢讓孩子重演我們當年爬樹摔斷手的劇情。但弔詭的是，過度保護反而培養出更脆弱的一代——就像溫室裏的花朵，經不起真實世界的風吹。

《反脆弱》作者塔雷伯（N. N. Taleb）指出，適度的混亂反而能增強適應力。我們童年那些「一個人面對着天空發呆」的無聊時刻，其實是大腦在練習處理「不確定性」。現在的兒童行程表精確到以分鐘計，卻可能剝奪了他們發展心理彈性的機會。

「可以糊塗」的權利

日本「冒險遊樂場」的運動提供了一種可能：在城市劃出特定區域，讓孩子在專業「遊戲工作者」監督下自由玩火、搭樹屋、弄髒雙手，這既不是放任危險，也不是過度保護，而是創造「有保護的風險」。

現在已有不少地方，包括香港也開始興起「野放教育」，讓孩子在山林裏迷路、淋雨、被蚊蟲叮咬。這些「不舒服」的體驗，反而培養出課本教不會的應變能力，就像《童年》歌詞裏「就這麼好奇，就這麼幻想」的狀態，需要的是空間，而不是指導手冊。

看到晨早巴士上家長與孩子在背生詞，我突然明白：我們懷念的不是過去的童年，而是童年該有的「未完成性」——那種允許嘗試、犯錯、發呆的特權。或許最好的致敬方式，不是強迫下一代重演我們的童年，而是為他們守護住「可以糊塗」的權利。畢竟，長大後真正支撐我們的，從來不是當年的才藝班證書，而是那些「迷迷糊糊」卻閃閃發光的瞬間。暑假了，你有給孩子留白嗎？

文：莫蔚峰（教育大同項目經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第565期

上 / 下一篇新聞