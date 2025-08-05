1980年代的放學路上，我們書包裏裝着跳繩和尪仔標，腦海裏盤算着要找哪個同學去公園玩。2020年代的放學隊伍，孩子背着比體重還重的書包，討論的是明天英文默書和補習班的小測。心理學家溫尼考特（D. W. Winnicott）說的玩耍與想像的「過渡空間」——那些無所事事卻充滿創造力的玩耍時光，正在被「學習」擠壓變形。

過度保護下的脆弱

《童年》裏唱到「沒有人知道為什麼，太陽總下到山的那一邊」，那種對世界純粹的好奇，現在可能被「這個會考嗎？」的現實考量過濾。我們失去的不是彈珠和竹蜻蜓，而是允許「不知道」存在的開闊和豁達。

當我們緬懷「以前的孩子比較勇敢」時，我們首先要意識到每種童年都是時代的產物。烏爾里希．貝克（Ulrich Beck）所說的「副作用時代」，令家長不敢讓孩子重演我們當年爬樹摔斷手的劇情。但弔詭的是，過度保護反而培養出更脆弱的一代——就像溫室裏的花朵，經不起真實世界的風吹。

《反脆弱》作者塔雷伯（N. N. Taleb）指出，適度的混亂反而能增強適應力。我們童年那些「一個人面對着天空發呆」的無聊時刻，其實是大腦在練習處理「不確定性」。現在的兒童行程表精確到以分鐘計，卻可能剝奪了他們發展心理彈性的機會。

「可以糊塗」的權利

日本「冒險遊樂場」的運動提供了一種可能：在城市劃出特定區域，讓孩子在專業「遊戲工作者」監督下自由玩火、搭樹屋、弄髒雙手，這既不是放任危險，也不是過度保護，而是創造「有保護的風險」。

現在已有不少地方，包括香港也開始興起「野放教育」，讓孩子在山林裏迷路、淋雨、被蚊蟲叮咬。這些「不舒服」的體驗，反而培養出課本教不會的應變能力，就像《童年》歌詞裏「就這麼好奇，就這麼幻想」的狀態，需要的是空間，而不是指導手冊。

看到晨早巴士上家長與孩子在背生詞，我突然明白：我們懷念的不是過去的童年，而是童年該有的「未完成性」——那種允許嘗試、犯錯、發呆的特權。或許最好的致敬方式，不是強迫下一代重演我們的童年，而是為他們守護住「可以糊塗」的權利。畢竟，長大後真正支撐我們的，從來不是當年的才藝班證書，而是那些「迷迷糊糊」卻閃閃發光的瞬間。暑假了，你有給孩子留白嗎？

文：莫蔚峰（教育大同項目經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]