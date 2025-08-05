童途有「理」：原始反射

原始反射未整合 影響協調平衡

原始反射是與生俱來的不自主動作，由不同的感官刺激所誘發，主要用於保護身體和求生。大多數的原始反射在嬰兒出生後一年內都會整合完成，但在面對巨大壓力或危急情况時，便可能會再度出現。若孩子在一歲半以後仍有未整合的原始反射，可能會阻礙他們學習手眼腳協調、身體平衡及姿勢調整如單腳跳、拋接球等自主活動。

未整合的反射對小孩造成的影響，取決於其數量及活躍程度。這次我們先介紹其中一個原始反射。

對稱張力頸部反射（Symmetrical Tonic Neck Reflex, STNR）：

這個反射通常在嬰兒6至9個月大時出現。其模式為當頭部抬起時，雙手會自然伸直而雙腳彎曲，視線往遠處望；當頭部下垂時，雙手肘則會彎曲而雙腳伸直，視線聚焦近處，此有助學習遠近視覺調節。

當嬰兒約7個月大時，此原始反射開始自行整合。他們會用雙手撐地從俯臥轉為四點跪，透過自然前後搖晃來刺激內耳前庭系統與本體感覺，強化肩膀和臀部肌肉。隨後，孩子從四點跪學會四點爬行。這兩個動作有助整合對稱頸部張力反射。

若家長觀察到孩子有坐姿不佳，常以W形坐姿坐在地上，走路時雙腳內旋，抄寫黑板困難，或無法順利拋接球等，這可能與對稱頸部張力反射未完全整合有關，可練習以下整合運動。

整合運動：

1. 先做6次對稱張力頸部反射的動作模式（見上文）

2. 被動式運動：小孩保持四點跪，成人輕扶他們的盆骨兩邊（圖一），有節奏地前後搖動身體20次，頭部盡量保持置中

3. 自主運動：小孩保持四點跪，慢慢重複抬頭及垂下頭，要同時保持手肘伸直及雙膝彎曲90度（圖二）；重複做10次

如想了解詳情，可參考本文出處——書本《提升孩子專注力，家長自己來》或諮詢兒科物理治療師。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：梁嘉敏（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

