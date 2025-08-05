讀書時節：在消失之前尋味

明報新聞網
【明報專訊】「我喜歡吃叉燒包。」張老師似乎這樣說過，又好像不是。他到底喜歡，還是不喜歡？記憶有些模糊，只記得那天大雨滂沱，我與他，還有圖書館助理李小姐一同走進中環一間老茶樓，點心車推來，桌上第一籠便是叉燒包。

回憶總需要憑據，而食物便是人情最真切的載體。吃一件點心，飲一口茶，與誰共嘗？第一次的滋味，是與誰一起？在飲食的回憶中，不止味道浮現，還有言語、表情、故事。再一次品嘗，恍如重逢。若一道菜消失，也像某段記憶一同散去。

《消失中的味道》這本書便想透過文字與圖片，記錄那些正在淡出視野的粵菜。作者是食評家，在飲食界人脈甚廣，書中既有菜式典故，亦細述食材的講究，圖文並茂記錄名廚製作步驟。

粵菜真功夫 見雞不是雞

書裏有一道名為「仙鶴神針」的菜，據說將成絕響。作者詳述其由來、選材，例如乳鴿要用飼養28至30日的「頂鴿」，方為肉質最佳。食材以外，粵菜也講究功夫，如以菜遠釀入田雞腿中的「玉簪田雞腿」，還有「見雞不是雞」，在不破損整隻雞而不撕爛的情况下起皮，把蝦膠釀在皮中，即一道「有雞之名無雞之實」的「江南百花雞」。這些皆為精工細作的「功夫菜」。

香港是美食天堂，八大菜系都不難找，只是粵菜館日漸減少。口味選擇多了，顧客固然不「戀戰」粵菜館。今天預製菜盛行，客人口味偏好酸辣、麻辣，火鍋燒烤更受歡迎，加上人手與成本所限，粵菜難與快速市場競爭。可幸《消失中的味道》中仍記錄着那些正在消失的味道，使讀者心中稍安。

禮雲子、琵琶兩生花

書不過百頁，未能盡錄所有粵菜，但所選菜式足見嶺南文化之雅致。其他菜系如「夫妻肺片」、「東坡肉」、「叫化雞」、「宮保雞丁」皆有典故；粵菜則多以雅名修飾，令菜式更富格調。例如「珍菌玉荷包」，即是把菌釀入山根，尋常菜式，名字卻雅致非常。書中又提及「琵琶兩生花」、「百花釀芥膽」、「金華玉樹雞」、「金錢蟹盒」等，材料樸實，菜名卻「高大上」（內地流行用語，即高端大氣上檔次的簡稱）。說到名字，最難忘是書中提及的「禮雲子」，其實是蟛蜞卵，因小蟹行路如作揖，而得此雅名。可見嶺南人不止品味食色，亦重文字修辭。

如今點心車難尋，插着紙傘的啫喱也幾乎絕迹。我想，那日與我飲茶的張老師，也將淡出我的生活圈。這也是一種別離。但每逢飲茶吃包，我總會想起他。能見的人要常見，喜歡的食物要常吃——人和事總會消失。

《消失中的味道》是一種提點。如果可以，就讓我們一起跟隨書中足迹，在消失之前尋味……

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

