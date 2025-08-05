教大GPS：誰來與南亞學生談性？

儘管聯合國教科文組織（UNESCO）強調全面性教育對青少年性健康的重要，特別是針對小眾及被邊緣化的學生，但文化、宗教與教育實踐的限制，往往使少數族裔青年難以獲得相關資訊。在多元文化交織的香港，南亞學生的性教育往往不被正視，讓他們在探索身體與情感世界時孤立無援，忽略心理健康的需要。

家庭與學校雙重沉默

2023年，筆者與香港城市大學學者的共同研究《雙重沉默：香港南亞少數族裔青年之性教育》（Experiencing double silence: sexuality education of South Asian minority youth in Hong Kong）在國際期刊發表。研究訪問了18個南亞青年，發現他們無論在家中或課堂上，性教育都是被壓抑或忽略。學校政策雖有性教育指引，但實際執行時因教師培訓不足、文化與宗教壓力而效果有限。家庭方面，性議題常被視為禁忌，導致青年缺乏正規資訊來源，並承受被污名化的風險。此外，在文化層面，他們也受到傳統性別角色與婚姻觀念的束縛。女性被期待成為順從的家庭照顧者，男性則需承擔保護與經濟責任。這些觀念和標籤，限制了青少年探索親密關係與性別多樣的空間。

為教師、輔導員提供文化敏感教育

在提供性教育予非華裔學生時，我們主張應該為教師或學校輔導人員提供文化敏感教育，強調文化能力。文化能力是理解和溝通多元文化的能力，包括認識及尊重文化差異。性教育者需具備南亞文化知識，能討論敏感議題（如月經是否污穢、男女權力平等），並理解性健康在不同文化中的意涵。文化能力也要求教育工作者理解文化為動態過程，避免僵化地看待文化差異，同時具有批判反省能力，分辨哪些文化實踐可能違反人權，並應以學生最佳利益為先。

以尊重南亞文化為前提 鼓勵探討性議題

為有效實踐南亞青少年的性教育，香港教育與社會工作者應採取更具文化敏感的方式，打破沉默，並推動家長教育及同輩支持。教育工作者可以與熟悉南亞文化的人或相關機構合作，透過寶萊塢電影或網上平台等文化媒介，為南亞青少年創造安全、受尊重的學習空間。而跨族群的同輩支持亦有助於促進理解與反思，賦權青少年在多元文化中自主探索與保護自身性健康。

性教育內容不應只限於基本生理知識，更要涵蓋性別多樣、性別暴力與情感關係等，我們應在認識和尊重南亞文化的前提下，鼓勵南亞青少年在傳統與現代價值中探討性議題。

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]