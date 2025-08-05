日式育兒記：一次撞車 感受人間溫暖

當日我們正前往樂園途中，駛經民居附近一條窄路，為了閃避一輛迎面高速駛來的貨車，我不慎撞向路邊欄杆。意外一剎那，腦袋真的會一片空白。當時我媽媽和兩個孩子都在後座，我立刻回過神來，一邊叫大家保持冷靜，一邊慢慢帶他們下車。

不久，一名叔叔聽到巨響跑過來，急切地詢問我們有沒有受傷，並立刻幫忙報警。隨後，一名女士也趕到，仔細確認我們的身體狀況，看看是否需要叫救護車。我們4人仍然心神不定，他們便一直安慰我們：「幸好人無事最重要。」再之後，住在附近一名和藹的老太太亦過來探望，關切地望着我們每一個人。

約莫5分鐘後，警察到場，叔叔和女士接受迅速詢問後便離開。由於我要留下來交代事故經過，媽媽和孩子只能靠在欄杆邊等候。當時烈日當空，老太太看見孩子們汗流浹背，便不斷與他們聊天，又向警察請求讓我媽媽和孩子先行離開，警察記下他們的資料後也允許放行。

「我不想今天是他們覺得最悲慘的一天」

當老太太得知我們原本準備去樂園，見我們相距還有15分鐘路程，竟致電家中兒子，請他過來接送我媽媽和小朋友。我們堅持說不用，但老太太放心不下，最後叫來一輛的士，目送他們離去才安心。當我致謝時，她緊緊握着我的手，微笑說：「遇到意外已經很難過了，如果今天不能前往樂園、孩子們會無比難過，我不想今天是他們覺得最悲慘的一天，你也要加油啊！」老太太的溫柔語氣，溫暖緊握我雙手的力度，我一輩子都不會忘記。

大約1小時後，拖車終於到達。就在這時，剛才來幫忙的女士回來了，手裏提着一袋東西，有幾支冰茶、幾個飯糰、一包補充鹽分的糖果、兩包兒童冰敷包。原來她離開現場後到便利店，特地買這些物資回來給我們。她說：「我以前也遇過意外，知道你現在應該感到特別惶恐無助，特別擔心小朋友和媽媽。最少，你不用擔心他們肚子餓和口渴啊！」我接過那袋物資，眼淚不由自主湧出來。那份從陌生人遞來的溫暖，真的非筆墨能形容。

到此時此刻，我仍在顫抖。這次意外讓我看見人性中最美好的一面——陌生人之間，原來也可以這麼溫暖。在最無助的時刻，善良的人一句關心、一次援手，像陽光灑進陰霾裏，讓我和家人重拾安心與力量，在風雨中也感受到希望。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

