副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

增添父能量：爸爸打機攻略

【明報專訊】各位爸爸，有沒有發現家裏那個「低頭族」青少年子女，寧可對着遊戲熒幕傻笑，也不願抬頭看你一眼？別擔心！牛津大學最新研究顯示，每天適度玩遊戲1小時的青少年，心理狀態反而更健康。今天就讓我們化身「遊戲神隊友」，用3個貼地招式，把「打機」變成增潤父子關係的秘密武器！

第1招：成為子女「神隊友」

牛津大學的研究發現：共同遊戲能創造「非對抗性對話空間」，讓青少年更願意敞開心扉。想像一下，你和子女一起坐在遊戲熒幕前，手握遊戲手柄，投入一場刺激的冒險。這不僅是一場遊戲，還是一次建立親密關係的機會。透過遊戲，爸爸可以更了解子女的興趣與喜好，增進彼此的了解。鼓勵爸爸們觀察子女近期遊玩的遊戲，先當「菜鳥隊友」（「菜」是指一個人能力弱，「菜鳥」是對新手的稱呼），了解子女喜愛遊戲的原因，亦可以安排固定「父子打機時間」，用遊戲術語拉近距離，例如：「這波操作666！」（表示很流暢、很厲害、很棒）、「OP」（形容一些你覺得過於強大的東西）。若爸爸在對戰遊戲輸了，記得誇獎孩子，例如：「你的戰術真的很強！」隨着累積經驗，相信爸爸將會由「菜鳥隊友」升級至「神隊友」。

第2招：訂立不傷和氣「戰隊公約」

在享受遊戲的同時，與子女開展開放的對話至關重要。遊戲時間的安排和內容，應該是父子共同討論的結果。這不僅讓子女感受到尊重，還讓他們學會自我管理。例如，爸爸可以和子女一起設定「防沉迷系統」，然後把規則寫成「戰隊公約」貼在熒幕旁邊，約定每日遊戲時間不超過1小時，當然在特定日子例如考試季節可以預留彈性空間，因應情况調整。爸爸亦可以善用遊戲監管模式來監控遊戲內容。這樣的安排不僅能防止沉迷，還讓子女在享受遊戲的同時，提升時間管理和自我管理的能力。

第3招：煉成「情緒偵測術」

研究指出，遊戲中的互動模式往往是現實社交的縮影，觀察子女的「虛擬人格」，有機會發現他們的真實困擾。爸爸應該留意子女的情緒變化，當子女在遊戲中遇到挫折時，爸爸可以引導他們學會如何面對失敗。例如：當我和兒子遊玩團隊合作遊戲時，我們會不斷互相提醒，如何加強溝通、分工合作，甚至在壓力下做出快速決策，從而順利過關。有一次，我發現兒子遊戲時顯得比較煩躁，細問之下，才發現原來他十分擔心升學的事宜，於是我把握機會向他表達不論如果如何，我都會陪伴他一起面對，提供情感上的支援。

各位爸爸，與其把遊戲視為洪水猛獸，不如把它當作理解青春期子女的「攻略」。就像通關需要反覆嘗試，父子關係也要在「存檔讀檔」間慢慢升級。下次看到子女打機時，不妨問句：「要組隊嗎？讓我輔助你！」說不定會獲得意想不到的燦爛笑容。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

