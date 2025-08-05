親子筆陣．A苗園圃：少兜圈子可以嗎？

我工作的大專院校，每年接收不少香港中學文憑考試（DSE）成績未如理想的中六畢業生，有些是沒有5科及格，有些是主修科（中、英、數）不及格。他們的結果都一樣，必須選讀1年的文憑課程，以換取5科及格的資格，才可再升讀高級文憑（HD）或副學士（AD）課程。每逢遇見以上情况的學生，我都會這樣說：「用一年修讀文憑時間去追上語文，並為主科（可能是商業、設計、資訊科技或工程等）打好基礎，成績達標以後，便可如願升讀心儀HD或AD課程了！往後更有同樣多項選擇的銜接學士學位課程等着你……」事實的確如此，現在是升學途徑特別多的年代，DSE畢業生不愁沒出路，反倒是父母擔心子女沒心機讀上去。

無心應付DSE 找出兜圈原因

雖說升學途徑多，作為父母，當然希望仔女在3年高中時間努力備戰DSE，考取直入大學的成績。每次遇上科目成績為1分（即未達標）及缺席某科考試的學生，我都百思不得其解！為什麼有足足3年時間預備、已有固定範圍的DSE，在不乏前人教路，有應考良方提供之下，學生會弄致自己不達標呢？從多年與大專生同行，以及過去一年觀察大兒子的經驗中，我嘗試找出原因……

DSE成績不達標，基本上因為學生在高中3年沒有用心上課？可能聽不懂或跟不上？班上整體學習氣氛差？感覺成績不如人，自己先泄了氣？人際出現問題（包括師生、同輩或家人關係）影響心理？生命沒有目標，找不到努力讀書的理由？受流行世界觀影響，講求及時行樂？崇尚躺平過日子？青春反叛期，與父母對着幹，就是不肯讀書？無論是什麼原因也好，一旦學生沒有動機或能力去規劃時間，適時消化和釐清每日所學，再操練一下過往DSE試卷，3年時光眨眼便過，到試場那一刻，面對着仍然陌生的考題，1分都拿不到絕不稀奇；甚至出現逃避傾向，最終缺席考試。

以上提及導致成績不達標的背後原因，家中大兒子都經歷過。我心痛，也焦慮。他聲稱中四全年沒真正聽過課，對學校諸多意見；表示一上學便頭痛，一頭痛就趴着睡覺。看着時間一天天的過，我又不能作什麼。就這樣眼巴巴看着他收窄自己前路嗎？由得他兜圈子嗎？真的是父母錐心之痛。

與學校社工商議後，決定讓大兒子在暑假休養生息。再找機會與他重新訂立目標，探索未來理想工作，了解他心儀大學的DSE成績要求，希望這些足以成為他的動力來源。要擊退他重複出現的負面固執思維，是身邊人持之以恆的工作，父母不能灰心。我盼望那為他開通的道路就在不遠處。

