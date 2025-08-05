明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

親子筆陣．A苗園圃：少兜圈子可以嗎？

【明報專訊】回顧大兒子初小到高小，初中至高中，在三年一轉變的成長歷程中，一路以來都見受固執思維牽扯的痕迹。記得曾在一場升中面試，被問及如果時光可以倒流，他希望重回哪段時光？為什麼？他回應：「我希望回到小三升小四的那一年，因為高小課程比初小艱深得多，當時我不想面對引致成績大跌。如果可以重新再來，我會積極面對，適應得更好。」12歲時已懂得反思，有這般表達；來到16歲了，怎麼思想卻倒退？

我工作的大專院校，每年接收不少香港中學文憑考試（DSE）成績未如理想的中六畢業生，有些是沒有5科及格，有些是主修科（中、英、數）不及格。他們的結果都一樣，必須選讀1年的文憑課程，以換取5科及格的資格，才可再升讀高級文憑（HD）或副學士（AD）課程。每逢遇見以上情况的學生，我都會這樣說：「用一年修讀文憑時間去追上語文，並為主科（可能是商業、設計、資訊科技或工程等）打好基礎，成績達標以後，便可如願升讀心儀HD或AD課程了！往後更有同樣多項選擇的銜接學士學位課程等着你……」事實的確如此，現在是升學途徑特別多的年代，DSE畢業生不愁沒出路，反倒是父母擔心子女沒心機讀上去。

無心應付DSE 找出兜圈原因

雖說升學途徑多，作為父母，當然希望仔女在3年高中時間努力備戰DSE，考取直入大學的成績。每次遇上科目成績為1分（即未達標）及缺席某科考試的學生，我都百思不得其解！為什麼有足足3年時間預備、已有固定範圍的DSE，在不乏前人教路，有應考良方提供之下，學生會弄致自己不達標呢？從多年與大專生同行，以及過去一年觀察大兒子的經驗中，我嘗試找出原因……

DSE成績不達標，基本上因為學生在高中3年沒有用心上課？可能聽不懂或跟不上？班上整體學習氣氛差？感覺成績不如人，自己先泄了氣？人際出現問題（包括師生、同輩或家人關係）影響心理？生命沒有目標，找不到努力讀書的理由？受流行世界觀影響，講求及時行樂？崇尚躺平過日子？青春反叛期，與父母對着幹，就是不肯讀書？無論是什麼原因也好，一旦學生沒有動機或能力去規劃時間，適時消化和釐清每日所學，再操練一下過往DSE試卷，3年時光眨眼便過，到試場那一刻，面對着仍然陌生的考題，1分都拿不到絕不稀奇；甚至出現逃避傾向，最終缺席考試。

以上提及導致成績不達標的背後原因，家中大兒子都經歷過。我心痛，也焦慮。他聲稱中四全年沒真正聽過課，對學校諸多意見；表示一上學便頭痛，一頭痛就趴着睡覺。看着時間一天天的過，我又不能作什麼。就這樣眼巴巴看着他收窄自己前路嗎？由得他兜圈子嗎？真的是父母錐心之痛。

與學校社工商議後，決定讓大兒子在暑假休養生息。再找機會與他重新訂立目標，探索未來理想工作，了解他心儀大學的DSE成績要求，希望這些足以成為他的動力來源。要擊退他重複出現的負面固執思維，是身邊人持之以恆的工作，父母不能灰心。我盼望那為他開通的道路就在不遠處。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

相關字詞﹕名人KOL 莊兒 親子筆陣 A苗園圃 Happy PaMa 教得樂 第565期

上 / 下一篇新聞