家家有禮：參加繽紛夏日清涼派對

【明報專訊】漫長的暑假，煩惱要帶小豆丁到哪裏放電嗎？別擔心！元朗廣場邀請了充滿童心的法籍插畫家Nicolas Francescon，以獨特畫風將商場打造成色彩繽紛的「夏日清涼派對」。場內有一群可愛又逗趣的動物角色，例如有隻長頸鹿懶洋洋地躺在泳圈上享受日光浴，活力十足的猴子則在吊環上大顯身手，整個場景充滿歡樂的夏日氣氛。