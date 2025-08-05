明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

家家有禮：參加繽紛夏日清涼派對

【明報專訊】漫長的暑假，煩惱要帶小豆丁到哪裏放電嗎？別擔心！元朗廣場邀請了充滿童心的法籍插畫家Nicolas Francescon，以獨特畫風將商場打造成色彩繽紛的「夏日清涼派對」。場內有一群可愛又逗趣的動物角色，例如有隻長頸鹿懶洋洋地躺在泳圈上享受日光浴，活力十足的猴子則在吊環上大顯身手，整個場景充滿歡樂的夏日氣氛。

打卡後，大小朋友還可以到商場中庭參與3個夏日遊戲，包括「彩虹層層疊」、「眼明手快」及「夏日跳飛機」。The Point會員只需即日於「即賺分」商戶以電子貨幣單一消費滿$100即可參與，過關後可贏取精美小禮品。商場也推出連串購物獎賞活動，例如「盛夏印花賞」和「仲夏二重賞」，The Point會員於場內「即賺分」商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領電子優惠券及賺取Point Dollar。而剛推出的「夏日激安熱賞」，則可用低至1折優惠換購Dyson風筒、Apple AirPods Pro等人氣產品。

■INFO

夏日清涼派對

日期：即日起

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：元朗廣場中庭

查詢：2474 3828

■送夏日禮品套裝

元朗廣場送出「元朗廣場夏日禮品套裝」予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括元朗廣場「Nicolas Francescon沙灘毛巾」、皇玥精選禮盒及不鏽鋼杯。名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月11日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出其中一種「夏日清涼派對」內出現過的動物。

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第565期

上 / 下一篇新聞