家家有禮：參加繽紛夏日清涼派對

【明報專訊】漫長的暑假，煩惱要帶小豆丁到哪裏放電嗎？別擔心！元朗廣場邀請了充滿童心的法籍插畫家Nicolas Francescon，以獨特畫風將商場打造成色彩繽紛的「夏日清涼派對」。場內有一群可愛又逗趣的動物角色，例如有隻長頸鹿懶洋洋地躺在泳圈上享受日光浴，活力十足的猴子則在吊環上大顯身手，整個場景充滿歡樂的夏日氣氛。
打卡後，大小朋友還可以到商場中庭參與3個夏日遊戲，包括「彩虹層層疊」、「眼明手快」及「夏日跳飛機」。The Point會員只需即日於「即賺分」商戶以電子貨幣單一消費滿$100即可參與，過關後可贏取精美小禮品。商場也推出連串購物獎賞活動，例如「盛夏印花賞」和「仲夏二重賞」，The Point會員於場內「即賺分」商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領電子優惠券及賺取Point Dollar。而剛推出的「夏日激安熱賞」，則可用低至1折優惠換購Dyson風筒、Apple AirPods Pro等人氣產品。
■INFO
夏日清涼派對
日期：即日起
時間：中午12:00至晚上8:00
地點：元朗廣場中庭
查詢：2474 3828
■送夏日禮品套裝
元朗廣場送出「元朗廣場夏日禮品套裝」予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括元朗廣場「Nicolas Francescon沙灘毛巾」、皇玥精選禮盒及不鏽鋼杯。名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月11日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。
問：請說出其中一種「夏日清涼派對」內出現過的動物。
[Happy PaMa 教得樂 第565期]
