家家有禮：粉「熊」巨星開水上party

【明報專訊】「熊」出沒注意！來自韓國的人氣粉紅巨熊BELLYGOM來到東薈城名店倉，伙同好友們走入場內6個水上主題打卡位，大搞水上派對！未踏入商場，已見露天廣場內4米高的巨型BELLYGOM充氣裝置向大家招手。而最IG-able必定是商場中庭的「BELLY Dive巨型波波泳池」，5米高的毛絨絨BELLYGOM身穿泳裝，懶洋洋地坐在水泡上；旁邊還有好友Go-Cat化身的救生員，以及BELLYGOM在3米跳板上準備表演跳水，場面可愛。只需登記成為CLUB CG準會員，並於場內指定商戶即日單一電子消費滿指定金額，即可換領活動入場證。