家家有禮：粉「熊」巨星開水上party

【明報專訊】「熊」出沒注意！來自韓國的人氣粉紅巨熊BELLYGOM來到東薈城名店倉，伙同好友們走入場內6個水上主題打卡位，大搞水上派對！未踏入商場，已見露天廣場內4米高的巨型BELLYGOM充氣裝置向大家招手。而最IG-able必定是商場中庭的「BELLY Dive巨型波波泳池」，5米高的毛絨絨BELLYGOM身穿泳裝，懶洋洋地坐在水泡上；旁邊還有好友Go-Cat化身的救生員，以及BELLYGOM在3米跳板上準備表演跳水，場面可愛。只需登記成為CLUB CG準會員，並於場內指定商戶即日單一電子消費滿指定金額，即可換領活動入場證。
場內還有2個免費的數碼互動遊戲讓小朋友挑戰，只需登記成為CLUB CG準會員即可參加。其中包括射擊挑戰「BELLY Bubble泡泡救兵」及模擬水上競賽的「BELLY Cool衝浪挑戰」，過關可贏取限定版紋身貼紙。
■INFO
東薈城名店倉×BELLYGOM Dive into Summer
日期︰即日至8月31日
時間︰上午11:00至晚上10:00
地點︰東薈城名店倉
查詢︰2109 2933
■送BELLY Chill 特大沙灘毛巾
東薈城名店倉送出「BELLY Chill特大沙灘毛巾」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月11日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。
問：BELLYGOM來自哪個國家？
[Happy PaMa 教得樂 第565期]
