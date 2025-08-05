家家有禮：跟KURORO上宇宙探險

第一站先到SSC「宇宙喵太空基地」，這裏有巨型飛船和外太空山滑道，小朋友可以登上星雲山丘看太空美景。場內還有零重力太空艙，可走入其中與KURORO的朋友們打卡，拍下在太空艙懸浮的有趣照片；緊接到MCPOne的「宇宙喵太空站」（圖），KURORO站長會帶領小隊員挑戰連串任務，例如進入能源研究所，操作機械臂收集能源。完成任務後，更可登上4米高的「飛躍星空火箭倉」，一飛衝天！

兩大商場逢周六、日還會舉行「3、2、1火箭升空計時賽」，大小朋友若能準確「預測」火箭的升空時間，即有機會贏取「喵喵探險套裝」，只要即日在商場以電子貨幣消費滿指定金額便可參加。

整理︰陳真紀、顏燕雯

圖︰商場提供

■INFO

KURORO 宇宙探險假期

日期︰即日至8月17日

地點︰上水中心購物商場、將軍澳新都城中心一期

查詢︰2672 6328（SSC）、2191 1105（MCPOne）

■送貓耳造型風扇

上水中心購物商場（SSC）及將軍澳新都城中心一期（MCPOne）送出貓耳造型風扇予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額24個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月11日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「宇宙喵太空基地」場景中除了有巨型飛船還有什麼？

[Happy PaMa 教得樂 第565期]