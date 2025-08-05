明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第565期

Happy Pa Ma

家家有禮：走進「玩具彈珠機」 和胡迪、巴斯光年聚會

【明報專訊】不知不覺，迪士尼與彼思的《反斗奇兵》已陪伴大家30年了。沙田新城市廣場特別打造了一個巨型玩具世界「反斗萌友@New Town Plaza」，設置3個大型打卡場景，讓大小朋友與胡迪及巴斯光年一起歡度30周年。

商場1期中庭先變身巨型「反斗玩具彈珠機」，一抬頭就會見到7米長的巨型三眼仔被巨爪夾起的經典場面，表情趣怪。而胡迪、巴斯光年等玩具老友記也在不同場景裏擺好pose，歡迎大家到來。之後，記得到UB Play Park的「PICK ME火箭發射站」，在模擬夾娃娃機的火箭中與可愛的三眼仔一同合照。

緊接來到3期1樓的「反斗玩具公路」，勞蘇、翠絲、火腿等將與小朋友一起漫步公路。而在公路盡頭有「反斗玩具公路照相館」，包含多款30周年限定相框，大家可以在《反斗奇兵》經典場景中與玩具老友記同框大合照。The Point會員只要憑500積分及即日電子消費滿$200，即可體驗一次。

整理：陳真紀、顏燕雯

■INFO

反斗萌友@New Town Plaza

日期︰即日至9月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰新城市廣場1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期1樓

查詢︰2608 9329

■送反斗萌友環保袋及反斗萌友縮骨傘

沙田新城市廣場送出反斗萌友環保袋及反斗萌友縮骨傘予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於8月11日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「反斗玩具彈珠機」中有多少米長的巨型三眼仔？

[Happy PaMa 教得樂 第565期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第565期

