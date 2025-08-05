本周FOCUS．採訪手記：聽吸毒青年剖白內心世界

吸毒群體低齡化 「上腦」後似「喪屍」

除了吸毒群體低齡化，他們明目張膽的行徑亦令人側目。尤其在較早前，政府尚未把原材料依托咪酯等物質列為毒品，不少青少年便被拍得公然在鬧市、港鐵吸食，「上腦」後，就突然變身成「喪屍」一樣，做出各種詭異行為，這些駭人的短片，經互網聯不斷瘋傳，於是觸發全城關注。

吸毒固然不對，但在指摘之餘，我們又有沒有認真聆聽年輕人的心聲呢？為什麼他們會沉淪毒海？今期封面故事，我們找來一名有吸食依托咪酯毒品的年輕人，向大家剖白她的內心世界。亦有在藥物濫用診所駐診的精神科專科醫生，以及青少年外展社工，給家長教路，如何辨識子女有否吸食依托咪酯。關心這個課題、關心下一代的朋友們，絕對不容錯過精彩內容。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第565期]