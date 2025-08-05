依托咪酯攙雜冰毒、K仔 更易上癮變「喪屍」

容易吸過量 抽筋昏迷死亡

惟現時不法分子把依托咪酯加入電子煙油，供使用者經電子煙機霧化吸入，鍾嘉健說，這樣會變得難以計算劑量，容易出事，「危險在於吸食者不知道自己吸入了多少藥物，若過量，有可能導致抽筋、昏迷，甚至死亡」。亦由於依托咪酯往往會攙雜其他如冰毒（甲基安非他明）、K仔（氯胺酮）、可卡因等毒品，令人更容易上癮，長期濫用的話，吸食時的反應亦會加劇，包括肌肉不自主地抽搐、走路如「喪屍」般，並可能影響日常的記憶力、認知能力和情緒，皮膚也會變得灰黑。

至於濫藥者呼出來的「毒氣」，又會否對身邊的人構成威脅呢？鍾嘉健表示，雖然暫時無這樣的臨牀研究，但不排除有這個影響，「因為根據過去外國就二手大麻、二手煙的研究，只要吸入到其他人呼出來、仍然在燃燒的煙霧，都有可能給身體帶來傷害」。

同時在醫院管理局轄下藥物濫用診所駐診的他又謂，相對於「一滴」可卡因或一克冰毒約售400元，一粒依托咪酯煙彈最低價格時只是100多至200元，加上吸食方式十分隱蔽，驟眼看與吸食電子煙無異，所以相比其他毒品，更容易讓年輕人入門，「我自己接觸過最年輕的病人，是一個15歲女童，她在14歲開始吸食太空油毒品（現稱依托咪酯），而診所其他醫生見過年紀最小的，則只有11、12歲」。

依托咪酯較難戒 須尋求專業協助

因此鍾嘉健提醒家長，需要多留意子女的一舉一動，以及有否不尋常的改變，包括金錢花費增多，與陌生人通訊，對原先喜好失去興趣，經常躲在房間，性情變得暴躁，皮膚變黑，成績下滑等。萬一發現子女濫藥，就必須尋求專業人士的協助，「『太空油』是一種比較難戒的毒品，是由於依托咪酯藥效來得快、去得快，當強烈的感覺瞬間消失時，吸食者就有想再追一口的衝動，那不知不覺間，就會令依賴度、成癮度變得很深，難憑一己之力去戒掉」。

從生理心理脫癮 最重要找出深層原因

不過，他不諱言，現時常被濫用的毒品，除了海洛英（俗稱白粉）等鴉片類藥物有美沙酮作替代治療外，其他大部分毒品，都是暫時無藥物可直接用來幫助戒毒的，但醫生會從生理和心理兩方面協助病人。「我們會先處理表徵，例如毒品衍生的身體或精神問題、脫癮症狀等，然後再透過心理治療，去降低心癮，以及最重要的是，找出他當初濫藥的最深層原因，從根本上協助病人戒除毒癮。」

[Happy PaMa 教得樂 第565期]