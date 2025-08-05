遠離毒品：沉淪依托咪酯悔不當初 家長L.O.L守護齊抗毒

文︰沈雅詩

今年20歲、中四輟學的Zoe（化名），早在15歲便接觸毒品，「『可樂』（可卡因）、『fing頭』（搖頭丸）、『推B』（氯胺酮）、『happy水』（合成毒品），統統都食過，不過，這些我現在都沒有再碰了，唯獨『太空油』（現稱依托咪酯）」。

失眠依賴依托咪酯 陷惡性循環

去年，Zoe在好奇心驅使下，接過男朋友遞來含依托咪酯的電子煙機，她輕輕一吸，沒料到便從此難以自拔。「它帶給我的感覺，比其他毒品都更強烈，很快上腦，連續吸3至4粒（依托咪酯煙彈），便會倒頭大睡，可以睡足一整天。」

Zoe近兩年受私事困擾飽受失眠折磨，為求好好睡一覺，她曾經服食安眠藥，也嘗試過接受中醫治療，但都不奏效，「基本上，我是無辦法靠自己入睡，躺在牀上6至8小時也睡不到，很辛苦」。在惡性循環下，令她對依托咪酯的依賴愈來愈深，身體反應也愈來愈大，「其實最初吸食時，反應不是那麼大，但現在會手震，亦有『斷片』的情况，我不知道自己說過什麼、做過什麼，連跟家人打過架，醒來後都無印象」。Zoe透露，最嚴重一次，試過在街上吸食依托咪酯後突然昏倒，幸得途人把她扶起。

手震脫髮手肘發黑 與家人鬧翻

雖然港府在今年2月14日，已把依托咪酯等物質列為毒品，管有、販運或進口均屬刑事罪行，但Zoe說，其實現在要找貨源，也不太困難，「當然不能像以前般，在IG（Instagram）輕易買到，但要買一樣有辦法」。現同時修讀寵物護理課程和夜校課程的Zoe，每月有7500元零用錢，可算是「小富婆」，但可惜因為吸毒，令她入不敷支，「一粒太空油約300元，最誇張時，我每個月使一萬多元去買，零用錢花光，還要用信用卡透支」。

為了毒品，Zoe不單奉上所有金錢，還犧牲了健康，「我的記性愈來愈差，很失魂，亦有手震、脫髮、手肘發黑的問題，聲線也變得低沉」。而她和家人的關係亦因此鬧翻，「父母不知道我吸食太空油，但相信他們是察覺到我的身體狀况有變化，所以懷疑我又再吸毒。他們試過沒收我的手提電話，不讓我跟外界聯絡，又不准我出街，因為這樣，我跟他們發生爭執，關係變得很差」。

「給我重新選擇，任何毒品都不會試」

事實上，Zoe也不想再沉淪毒海，她曾多番嘗試戒毒，奈何都不成功，「我試過把自己鎖在家裏、什麼地方也不去，亦試過不停『煲劇』、做運動，希望令自己分心，不要去想它，但一到半夜睡不到，我就很想再吸一口」。

面對這個困局，她悔不當初，也告誡年輕人切勿踏出第一步，「我奉勸大家，要懂得分辨，什麼可以放入口，什麼不可以放入口，千萬不要去試太空油，否則就會返不到轉頭。如果時光可以倒流，給我重新選擇一次的話，我絕對不會碰太空油，是任何毒品都不會試！我會好好讀書」。她慨嘆這段經歷，十分恐怖。●

多觀察及早介入 勿指摘 了解吸毒原因

香港中華基督教青年會沙田青少年外展社會工作隊隊長伍佩晶（Clara）表示，該小隊是在2023年尾首次接觸到有年輕人吸食依托咪酯，最初只有一兩個，但半年後，已上升至18人，目前則累計有逾30宗吸食個案，佔小隊整體個案約十分之一，蔓延速度很快。而根據藥物濫用資料中央檔案室2025年首季統計數字，依托咪酯更已取代大麻，成為21歲以下吸毒者最常吸食的毒品。

Clara認為，依托咪酯能在年輕人之間極速興起，主因是價格低廉，「而且它不像其他毒品般，需要用到『冰壺』、錫紙等工具，只需要使用一般的電子煙機，相對簡單。加上太空油（現稱依托咪酯）也像電子煙油般，有很多水果味道選擇，這會使青少年的警覺度降低，也因為氣味不濃烈，就算在學校廁所吸食，亦不易被發現」。她續謂，近年網購及速遞文化盛行，也間接促使年輕人更容易接觸到毒品，「不像早年，買毒品要面對面交收，現在只需於網上下單，客貨車就可以速遞到樓下」。

在Clara接觸的濫用依托咪酯個案之中，有些青年人最初是誤以為自己只是在吸食電子煙，無心沾染毒品；有些則是趕潮流、當派對玩意；另外，亦有不少中學生，因為在學校欠缺存在感，想在朋友圈中得到關注，於是便用吸毒去「埋堆」；也有部分年輕人，面對各種困難，例如家庭問題、自身情緒病、生涯發展等，由於不懂得處理，於是借助依托咪酯逃避。「當我們在區內辨識到這類年輕人，會以個案形式跟進，嘗試接觸及關心他們，了解他們吸毒的背後原因。假如是因為有問題想不通，我們會嘗試跟他們一起拆解，甚至同步做家長服務，如果有需要，亦會與跨專業合作，包括之前曾轉介部分個案看中醫，希望幫助他們減少依賴毒品」。與此同時，小隊亦會舉辦社群活動，通過不同平台，讓個案有機會發掘潛能、展現才華，建立正面的自我形象，從而遠離毒品。

在這個毒品氾濫的年代，Clara鼓勵家長用「L.O.L」守護子女。第一個字母L是Love（愛），「父母無論有多忙，都請盡量抽時間去關愛子女，跟他們多溝通」；第二個字母O是Observe（觀察），「細微觀察一下子女的行為、身體有無異樣，縱然吸食太空油時，味道不濃烈，但都有少許燒膠味的」；第三個字母L是Listen（聆聽），「若家長揭發孩子有吸食太空油的習慣，也不要立即指摘，可先聆聽他們的解釋，了解背後的原因」。Clara並建議家長，可偕染有毒癮的子女，主動聯絡所屬地區的青少年外展社會工作隊、濫用精神藥物的輔導中心，以及政府的禁毒電話諮詢熱線186 186，尋求專業協助。

[Happy PaMa 教得樂 第565期]