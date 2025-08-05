明報新聞網
副刊

旅遊

達人推介「三不」行程 走進清邁生活風景

【明報專訊】清邁，從來不止有寺廟與夜市、按摩與文青路尼曼。真正懂清邁的人，都知道好玩的是那些不顯眼的小巷、藏得深的咖啡館，以及只有當地人和「長住客」才會到的山林與市集。這次，請來由香港移居清邁4年的旅遊指南作者Rebec Hohoho（何穎），以3種「不」，與我們一起走進「裏清邁」的私房風景。

清邁不止是度假勝地，更是一座實踐「生活美學」的理想城市。曾是香港媒體人、出版過10本旅遊指南的Rebec，足迹遍及全球，近年卻選擇在泰北清邁落腳，開啟私房菜與民宿的生活新章。她坦言，真正吸引她的，是這裏從容的步調與處處流露的美感。

最近，她再度出版全新清邁旅遊指南，趁機向讀者推介一些主流景點背後，比較低調、在地又充滿個性與文化底蘊的好地方。期望透過她的視角，人們不止看見清邁的美，更能感受到清邁人對生活的熱情與原創精神。

不選打卡食店

早餐「湊米氣」 歎泰、緬奶茶

在清邁，若想真正感受當地人的日常，就得暫時拋開那一間間裝潢漂亮的打卡早午餐店，把腳步放慢，讓一天從一碗熱氣騰騰的米食開始。

在古城南方的靜巷中，有一間由年輕夫妻經營的小麵店Phithi，店面不大卻窗明几淨，昏黃燈光和簡約陳設帶着一點京都味道。原來老闆曾在日本從事烘焙工作9年，返泰後選擇在清邁開店，將日本職人的細膩精神融入每一道料理中。慢工出細活，湯麵逐碗熬煮，飲品逐杯調製，處處講究。湯粉的冬蔭湯底亦是逐碗熬煮，酸香濃郁，牛肉軟腍分量多，打拋飯（肉碎飯）與肉碎粥也誠意十足，就連一杯泰奶茶也能喝出層次，吃罷讓人感到踏實、溫暖。

而在Ping River河畔另一間值得到訪的是Zinmè Teahouse。近年緬甸政局動盪，許多當地人移居清邁，也將家鄉風味帶進這座城市。這家由緬甸年輕人開設的茶室，主打緬甸奶茶Laphet Yay，紅茶、淡奶與煉奶比例調和得恰到好處，滑順甘香，茶香撲鼻。不同濃度和甜度還能依據客人調配，若是想平衡茶香與甜味可選Pone Mhan，喜歡濃茶帶苦就選Kya Saint。Rebec坦言這杯奶茶讓她和家人一解對港式奶茶的思念。

緬式炒米線冶味滿足

除了奶茶，這裏還供應各式緬式早餐，例如油炸鬼，口感輕盈不油膩，沾點附上的濃厚奶醬，味道更香甜。Mote Phat Thoke炒米線，用幼米線加入洋葱蒜頭與鷹嘴豆粉兜勻炒香；另一款Nan Gyi Thoke則是粗米線搭配咖喱番茄雞肉同炒，冶味滿足。其他還有緬典國菜魚湯米線Mohinga、咖喱雞配烤餅與自家製糕點。

Phithi

地址：Tambon Phra Sing, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

查詢：IG@＿phithi

Zinmè Teahouse

地址：62 Charoenrat Road, Wat gate, Meung, Chiang Mai, Thailand, Chiang Mai 50000

查詢：IG@zinme＿teahouse

不愛按摩

國家公園行山 療癒身心

清邁人想放鬆，不是躺下來享受按摩，而是穿上鞋，往山裏走一趟，用健行排解身心疲憊。Rebec閒時也常跟家人、朋友到家附近的歐寶坎國家公園（Ob Khan National Park）健行徑走走。這裏離市區約1小時車程，是不少當地人假日出行的口袋名單。園內健行步道全長僅 3.4公里，路線平緩，依照指示牌行走，一般45分鐘到2小時內即可完成。沿途可見長年被雨水冲刷而成的奇岩怪石與沉積岩層，腳邊溪水奔騰，走起來既療癒，又能享郊遊之樂。

佛塔、溪谷相依 仙氣十足

另一路線是當地人視為晨運聖地的「Monk's Trail」。這條步道位於素帖山（Doi Suthep），鄰近清邁大學，全長約7公里，沿途林蔭茂密、空氣清新，走來舒適宜人。從山腳一路攀升約半小時，會看到一座保留着蘭納王朝原始風貌的古寺——帕拉寺（Wat Pha Lat）。帕拉寺隱身在苔蘚與石雕圍繞的森林裏，佛塔與溪谷相依，仙氣十足。若體力允許，也可繼續往山頂前行40至60分鐘，抵達金碧輝煌的雙龍寺（Wat Phra That），完成這段靈性滿載的森林健行。

Ob Khan National Park

地址：Nam Phrae, Hang Dong District, Chiang Mai

Doi Suthep Monk Trail

地址：Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

不逛文青路尼曼

遠離商圈 親切小街滿活力

旅居清邁的Rebec，特別鍾情在那些藏身於觀光客視線以外的巷弄中，發掘新趣味。尼曼路以往是時尚朝聖地，但近年潮流早已默默轉向老城東側的San Pa Koi。這條舊建築林立的小街，像是被注入全新靈魂，古老的牆面與現代創意擦出迷人的火花。曾在尼曼區活躍的設計師、藝術家，也陸續將據點移至此地，開起風格各樣的咖啡店、選物店，把生活的美感灑進街角巷弄。

咖啡店吸睛 選物店充滿故事

像是今年4月開幕的複合式咖啡店Belly's，一開幕即成為街上最矚目的新面孔。以飽和橘色為主調，從店門外牆到內部座位、擺飾細節，都充滿濃厚視覺感。與其說是為了較低的租金，不如說老闆看重這區的氣質：寧靜、不急躁，充滿日常生活的節奏與溫度。不遠處的Tiny Space，則是一間充滿故事的生活選物店，由三姊妹一同經營。她們說，與其留在商業化快速的商圈，倒不如落腳這條親切的小街，好好築一個有溫度的生活空間。

而每月首個星期日登場的Sanpakoi Street Market，更為這條街注入滿滿活力。從街頭小吃、手作攤位與創意小物，一路逛到停車場都不無聊。San Pa Koi，成為清邁最新的生活提案——慢一點、真一點，也美一點。●

Belly’s

地址：27, 1 Charoen Muang Rd, Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

查詢：IG @bellys.cnx

Tiny Space

地址：149 Charoen Muang Rd, Tambon Chang Moi, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

查詢：IG @tiny.space.cnx

●旅遊錦囊

證件：持有效特區護照可免簽證逗留45天

匯率：10泰銖約兌2.39港元

航班：香港快運8、9月份香港往返清邁來回票價連稅約1083港元起（不含行李）

文：司徒鳳恩

美術：朱勁培

編輯：梁曉菲

