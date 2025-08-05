明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

飲食

四川麻辣鍋湯底獨特 挑戰火辣「太極牛」

【明報專訊】提起川菜，怎少得麻辣火鍋？炎炎夏日，來一場大汗淋漓，多痛快﹗北上風潮下，香港人對麻辣火鍋絕不陌生，今個夏天登陸銅鑼灣的小龍坎，曾於2023年獲得「麻辣牛油火鍋頭部品牌」、「中國火鍋前三強」殊榮，全球已有800多間分店，包括英、美、澳、德、加拿大、墨西哥及東南亞多地，絕對是大型連鎖品牌。能夠將麻辣版圖推至全球，全憑幾款獨一無二的招牌湯底，如以9種獨特香料及天然乳酸菌，經160天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底，以及採用秘製配方、用多種辣椒及香料精心熬製而成的「至尊窖藏牛油紅鍋」。餐廳的紅油辣鍋均有四川辣（更辣）及國際辣（普通辣）程度之分，方便客人根據能力，量力而「辣」。

對於不太能吃辣的朋友，還可選擇以新疆沙瓤番茄低溫冷凍加工做出的「黃番茄湯鍋」；或以豬蹄慢火煨足4小時而成的「老媽蹄花湯鍋」，既有成都特色，又充滿骨膠原，醇厚溫補。心多多人士，可選擇3格鍋，一次過試到3款不同鍋底。　

除了鍋底，各式配料也別樹一幟。香港人嗜牛，吃火鍋不能缺少靚牛，小龍坎有多款不同部位的牛肉可供選擇：手切牛小排、封門柳、吊龍、五花趾……自問無辣不歡的記得挑戰太極牛肉，一邊是鋪滿乾辣椒碎的手切牛肉；另一邊是用鮮辣椒醃製過的牛肉，望見已經火辣。其他吃麻辣鍋必點的牛奶鴨血、黑毛肚、精品豬黃喉、冰球鵝腸、耗兒魚，也一應俱備，選擇甚多，價錢亦不貴，平均六七十元就有一碟。

順帶一提，如果來慶祝生日，更可享免費餐後甜品，而壽星可享有插上生日牌、造型特別的肥牛生日蛋糕，儀式感滿滿。即使有小孩同行也沒問題，因為餐廳會免費提供兒童餐，非常貼心。●

小龍坎

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場17A

查詢：9071 1207

上 / 下一篇新聞