四川麻辣鍋湯底獨特 挑戰火辣「太極牛」

對於不太能吃辣的朋友，還可選擇以新疆沙瓤番茄低溫冷凍加工做出的「黃番茄湯鍋」；或以豬蹄慢火煨足4小時而成的「老媽蹄花湯鍋」，既有成都特色，又充滿骨膠原，醇厚溫補。心多多人士，可選擇3格鍋，一次過試到3款不同鍋底。

除了鍋底，各式配料也別樹一幟。香港人嗜牛，吃火鍋不能缺少靚牛，小龍坎有多款不同部位的牛肉可供選擇：手切牛小排、封門柳、吊龍、五花趾……自問無辣不歡的記得挑戰太極牛肉，一邊是鋪滿乾辣椒碎的手切牛肉；另一邊是用鮮辣椒醃製過的牛肉，望見已經火辣。其他吃麻辣鍋必點的牛奶鴨血、黑毛肚、精品豬黃喉、冰球鵝腸、耗兒魚，也一應俱備，選擇甚多，價錢亦不貴，平均六七十元就有一碟。

順帶一提，如果來慶祝生日，更可享免費餐後甜品，而壽星可享有插上生日牌、造型特別的肥牛生日蛋糕，儀式感滿滿。即使有小孩同行也沒問題，因為餐廳會免費提供兒童餐，非常貼心。●

小龍坎

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場17A

查詢：9071 1207