四川麻辣鍋湯底獨特 挑戰火辣「太極牛」

【明報專訊】提起川菜，怎少得麻辣火鍋？炎炎夏日，來一場大汗淋漓，多痛快﹗北上風潮下，香港人對麻辣火鍋絕不陌生，今個夏天登陸銅鑼灣的小龍坎，曾於2023年獲得「麻辣牛油火鍋頭部品牌」、「中國火鍋前三強」殊榮，全球已有800多間分店，包括英、美、澳、德、加拿大、墨西哥及東南亞多地，絕對是大型連鎖品牌。能夠將麻辣版圖推至全球，全憑幾款獨一無二的招牌湯底，如以9種獨特香料及天然乳酸菌，經160天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底，以及採用秘製配方、用多種辣椒及香料精心熬製而成的「至尊窖藏牛油紅鍋」。餐廳的紅油辣鍋均有四川辣（更辣）及國際辣（普通辣）程度之分，方便客人根據能力，量力而「辣」。
對於不太能吃辣的朋友，還可選擇以新疆沙瓤番茄低溫冷凍加工做出的「黃番茄湯鍋」；或以豬蹄慢火煨足4小時而成的「老媽蹄花湯鍋」，既有成都特色，又充滿骨膠原，醇厚溫補。心多多人士，可選擇3格鍋，一次過試到3款不同鍋底。
除了鍋底，各式配料也別樹一幟。香港人嗜牛，吃火鍋不能缺少靚牛，小龍坎有多款不同部位的牛肉可供選擇：手切牛小排、封門柳、吊龍、五花趾……自問無辣不歡的記得挑戰太極牛肉，一邊是鋪滿乾辣椒碎的手切牛肉；另一邊是用鮮辣椒醃製過的牛肉，望見已經火辣。其他吃麻辣鍋必點的牛奶鴨血、黑毛肚、精品豬黃喉、冰球鵝腸、耗兒魚，也一應俱備，選擇甚多，價錢亦不貴，平均六七十元就有一碟。
順帶一提，如果來慶祝生日，更可享免費餐後甜品，而壽星可享有插上生日牌、造型特別的肥牛生日蛋糕，儀式感滿滿。即使有小孩同行也沒問題，因為餐廳會免費提供兒童餐，非常貼心。●
小龍坎
地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場17A