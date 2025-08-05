水塘踩船叫下午茶 艇仔直送「三層架」

平日2人船踩45分鐘$60

現時負責營運的Peter在港島區長大，童年曾在這裏留下不少回憶，單是憶起往日水塘滿是腳踏船的畫面已開心不已，「這裏小食亭有個伯伯煮鹵水雞翼很有名，很多上年紀的人都會知道，以前就算不來踩船，都會來這裏吃雞翼」。他對水塘花園的興趣濃厚至曾幻想將來在這裏工作。擁有營運康文署小食亭多年經驗的他，去年成功投得黃泥涌水塘花園茶座，他指是實現了童年夢想：「當時已拋開時勢好不好、生意難不難做，什麼也不想，就是為了一圓童年夢想。」

為了重現往昔泛舟塘上的熱鬧場面，他添置40架全新腳踏船，分為2人座及4人座，不止可讓客人選擇心水顏色，還特意準備生日主題船隻，為船身佈置裝飾。為了讓大家玩得更盡興，收費十分親民，以平日2人船為例，每架收費60元，平均每人30元可踩45分鐘。雖然有時限，但Peter說他從未試過按時收費，「我們這個無限時優惠會一直做下去，老實說就算任你玩，也不會玩足全日，毋須留意時間，玩起來心情暢快很多」。

划艇送食物如時光倒流

踩船收費無限時優惠，Peter笑說有賴大家在其他方面多多支持。園內茶座現推出三層架下午茶（2人份），讓大家體驗船上afternoon tea，從法包、薯條、啫喱糖到泡芙、芝士蛋糕等；亦可單點小食，提供燒賣、魚蛋、瑞士雞翼、山水豆腐花、冰菠蘿等。只要電話下單，就可享「deliver湖」服務，有如外賣送餐平台一樣送抵船上。一般小食會經電船運送，如果點三層架下午茶，就可看見員工踩着船或划着艇來給遊人送上食物，有如時光倒流，「雖然我們的食物不算很特別，但整個流程很好玩，小朋友見到我們送餐，又會叫爸爸踩快點，我們更要追上他們」！

開業近一年，他說不時有舊客舊地重遊，說起與水塘的故事——有父子舊地重遊，「以前是爸爸帶兒子來，現在輪到兒子帶爸爸來」；有夫婦以前在水塘踩船拍拖，結婚生子後來此重拾回憶；亦有老夫婦行動已不靈活，連落船都需人攙扶，但因年輕時在水塘留下美好回憶，約定重開後再來一次，「我們聽到這些故事後，覺得這個地方滿載不同人的回憶，很有意義」。在水塘花園踩踩船，看看水中烏龜與魚兒，時間不知不覺就溜走，如此單純的快樂，讓人憶起無憂無慮的時光。●

地址：香港黃泥涌大潭水塘道黃泥涌水塘花園

收費：2人船$60起、4人船$120起（45分鐘）；下午茶 $198/2人份

開放時間：周二至五上午11:00至晚上6:00；周六、日及公眾假期上午9:00至晚上6:00；周一休息

查詢：IG@wnc.cafe

[好去處]