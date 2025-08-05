明報新聞網
維港踩單車水上漂 非一般視角賞兩岸靚景

【明報專訊】在維港水面踩單車？說的不是踩腳踏船、鴨仔船等，而是一款外形與普通單車接近的水上單車。驟眼看水上單車輕飄飄，騎行過程卻意外穩定，記者踩幾下已輕鬆上手，全程毋須擔心失平衡，偶有波浪，還可享受水流動態，充滿樂趣。

這款水上單車在外國已流行好一段時間，日本有水上單車河道賞櫻活動，歐洲更有水上單車比賽，連香港近期也舉辦維港遊，日落時分在維港一邊踩動腳踏，一邊欣賞海岸景色，感受碧波盪漾，享受水上悠閒時光。

在水上單車出現前，我們對它的認知較常是同樣靠踩動腳踏前進、實際上外形更貼近船的腳踏船或者鴨仔船。腳踏船船身較重，踩腳踏時需較用力；如果想在水面感受速度與波浪製造的動感，輕盈的水上單車可帶來有別過往的體驗。

輪子換充氣板 踩腳踏驅動螺旋槳

第一眼看見水上單車，就像一輛漂浮在水面的普通單車，熟悉的單車骨架和腳踏，讓人好奇它是怎樣在水面上前進。香港遊樂場協會海洋新幹線高級經理鄺嘉銳解說其結構：水上單車外形與陸上單車接近，只是將單車輪子換成兩塊充氣板，單車尾端還有一個螺旋槳，「操作原理與陸上單車一樣，都是踩腳踏驅動，踩的時候螺旋槳會隨之轉動，單車便會前進，轉動手把就可變換方向」。

看鄺嘉銳的示範，動作輕盈，毋須費力就可在水面前進，還可放開一隻手擺出V字手勢拍照。記者起初有點半信半疑，擔心如此輕飄飄的水上單車能否經得起風浪，會否稍有不慎就落水。在灣仔水上運動及康樂主題區範圍內，記者穿上助浮衣試踩，踩幾下已掌握到訣竅，漸漸放下先前的戰戰兢兢，開始放膽加速，密密踩，更嘗試追上前方單車，感受速度。踩了一會兒，嘗試放慢腳步，迎着微風在水面悠悠漂浮，細看岸邊車流與高樓，是以往在岸上從未看見的視角。除了在上單車時因緊張而有輕微搖晃，因中心範圍位處內港，水流平靜，騎行過程整體穩定；但亦有「刺激」一面，因車身輕盈，容易感受到水流動態，車身會有輕微起伏，增添樂趣。記者在活動中心範圍內踩，體驗一陣後上岸，雙腳完全乾爽，心中已盤算好下次要到更廣闊的海面上騎行。

導師帶領維港遊 與地標打卡

在外地，水上單車是探索城市的新方法，日本有酒店推出河道賞櫻活動，參加者在河上踩着水上單車，近距離欣賞連綿粉紅櫻海；在墨爾本亦可踩水上單車，在雅拉河（Yarra River）上悠閒騎行，欣賞城市景色。現時在長洲、大埔均可體驗水上單車，不過要數最具特色的，水上單車遊維港確是少見活動。

舉辦各種水上活動與體驗的海洋新幹線，今年推出兩條「水上單車維港遊」路線，學員可在導師帶領下遊維港，每團有1名導師，帶領最多5名參加者，導師沿途可為參加者打卡，照顧安全。日間路線往來水上活動中心與灣仔渡輪碼頭，路線較輕鬆，2小時的活動包括在中心範圍內學習操控水上單車與練習；黃昏路線則由活動中心踩至東岸公園，再掉頭踩往灣仔渡輪碼頭，距離較長，連同練習時間約需3小時；全程可與維港兩岸的建築、地標打卡外，最難得是可以漂浮在水上欣賞日落美景。「我們選擇的路線靠近維港岸邊，一般人以為維港風高浪急，很危險，（靠近岸邊）其實只有少少風浪，不會大大增加控制單車的難度。」鄺嘉銳說。

須懂游泳 全程穿助浮衣

參加者須懂得游泳，全程穿上助浮衣，在水面騎行時要緊跟導師路線，並留意水面狀况，不應踩至繁忙水域或下水游泳。機構同時提供水上單車租借服務，可在中心範圍內先體驗，還會不時舉行其他相關活動，為水上單車融入其他玩法，如水上單車水球比賽、水槍大戰等，透過這門易上手的運動，增加大家對水上活動的興趣。

充氣板助平衡 新手易上手

雖同是單車家族一員，但鄺嘉銳指即使不擅長踩陸上單車的人，都可輕鬆駕馭水上單車：「陸上單車講求平衡力與協調，水上單車本身已有兩個負責平衡的充氣板，其實與陸上單車的輔助輪功能相似，大大增加單車的平衡度，即使在水面全速前進，亦不會輕易翻側。」由於操作簡單，引入水上單車以來，他說有不少家庭客來一起體驗，兒童只要11歲或以上，就可自行操作一架水上單車。單車雖無後座載客，但在車頭可加一塊平板，讓小朋友甚至大人坐上，將雙腳泡在水中，享受單車悠悠在水上滑行的樂趣。

提提大家，玩水上活動應穿上輕便裝束、助浮衣，以及自備包踭包趾鞋，如果忘記準備，中心有小量存貨可供購買（$40/對）。●

海洋新幹線

收費：

水上單車租借（每位$150/45分鐘）

日間「維港遊」（每位$250，全程2小時）

黃昏「維港遊」（每位$330，全程3小時）

地址：灣仔北鴻興道水上運動及康樂主題區

時間：

周一至五上午11:00至晚上6:00；

周六、日及公眾假期上午10:00至晚上6:00

查詢：5298 4279（WhatsApp）

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[好去處]

