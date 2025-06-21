深圳「坐飛船」遊未來世界 麥記博物館滿滿回憶殺

在深圳光輝大道一帶，遠遠便看見一隻「天外飛船」降落在光明中心區，原來它是由知名建築事務所Zaha Hadid設計的深圳科學技術館。流線形的外觀，象徵科技與未來的交融。科學技術館上月開幕，總建築面積約13萬平方米。展館以「數字文明，創新未來」為主題，各層都有豐富科技展品，八成屬互動裝置，適合大人小孩同遊，堪稱華南地區最具規模的科技展覽場地。

體驗飛行好玩 操控「祝融號」探火星

科學技術館每層各設不同主題。1樓為科技影視體驗區，設有3D、4D、LED及巨幕影院（票價由30至40人民幣不等），播放自然與天文主題影片。現在放映的包括講述北美候鳥遷徙的《水上之翼》，以及有關北極的《北極：冰凍星球》，視覺效果震撼；2樓聚焦通訊科技演變與數碼浪潮帶來的智慧生活，當中互動虛擬展品「數字人」結合AI、動作捕捉、語音合成等技術。「數字人」每日有不同表演時間，屆時大家可與它互動；同場另有以恐龍為主題的「霸王重生」，展期至今年11月。

3樓則是好玩的「美好生活」展廳，涵蓋通訊科技、AI家居、低碳社區等跟智能生活相關的主題。當中的飛行模擬器與自動駕駛體驗極受歡迎，要有排隊的準備；4樓「智慧產業」展廳則展示海洋科技、智能製造與物流、生物醫藥等高端領域，小朋友可化身「小醫生」體驗遠程手術操作，而智慧物流區則呈現機械人高效作業的未來場景。

說到中國科技，不得不提航天技術。5樓「宇宙探源」展廳從基因密碼、宇宙起源、太空探索到量子科學，內容一覽無遺。焦點展品是各個宇航器具模型，包括火星探測車「祝融號」、太空實驗室「天宮空間站」，以及去年完成探月任務的「嫦娥六號」等。最後6樓是天文觀測區，記者6月初到訪時仍未開放。

總的來說，記者最愛當中的飛行和自動駕駛等體驗，儼如置身未來世界，讓人感覺到在安全為前提下的速度感；生物醫藥展區亦讓人大開眼界，體驗到醫學技術一日千里。

LEGO還原內地首間麥記開張盛况

另一邊廂，位於深圳地鐵下梅林站A出口對面的A Park，近期正因「麥麥博物館」而人氣急升。深圳福田的麥麥博物館是中國首家麥當勞博物館，選址深圳當然有原因，內地首家麥當勞餐廳正是在1990年設於深圳東門。而截至去年9月，內地已有逾6500間分店。

麥麥博物館的地下和2樓是餐廳，3樓才是博物館入口，凡經預約的參觀者，可於地下餐廳旁邊的黃色樓梯直上3樓的博物館。館內以「童心復古」為主題，甫進館，先經過一條時光隧道，映入眼簾的是一幅LEGO壁畫，重現當年深圳首間麥當勞。據資料顯示，開幕那個周末就創下了當時麥當勞史上的單店單天營業額與顧客紀錄，認真巴閉。博物館就找來這幅經典菲林照片，再邀請深圳創意團隊NYGDESIGN牛油果設計，以40,960塊LEGO還原當時盛况。

重遇生日派對屋、漢堡包櫈

博物館面積不大，除了有麥記4大吉祥物：麥當勞叔叔、漢堡神偷、滑嘟嘟和小飛飛的詳盡介紹，還展出不少精品，例如開心樂園餐附送的小玩具，與Snoopy、Hello Kitty、可口可樂等品牌聯乘的精品，還有展出歷年包裝盒設計，以及生日派對屋和漢堡包櫈，絕對是那些年的回憶殺。最後不要錯過的就是即影即有相機，提供多個麥當勞主題四格相邊框，如麥樂雞、漢堡神偷等，大可選擇喜歡的麥當勞老友相框，再影一輯「人生四格」相。

提提你，由於麥麥博物館是近期火熱的打卡點，加上每次只可容納50人參觀，即使記者在麥當勞微信公眾號預訂平日晚上的門票，也要排隊1個多小時才可進入。

旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.09港元

深圳科學技術館

票價：成人50人民幣/ 約54.6港元（實名制購票）

地址：深圳市光明區光輝大道8號

交通：深圳地鐵6號線光明站C、D出口直達

網址：www.szstm.org.cn

麥麥博物館

預約方法：以微信麥當勞小程序（定位深圳）進入「麥麥商城」選購麥麥博物館套餐（28人民幣/約30.5港元），按指定時間前往博物館取餐和門票

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號A Park L2-09

交通：深圳地鐵9號線下梅林站A出口

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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