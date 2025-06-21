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趁「熱」食

「行運」茶記重生 歎回魂奶茶糖水

【明報專訊】周星馳的電影伴隨無數人成長，其中《行運一條龍》描寫的草根茶記文化更是讓人印象深刻。

這套電影的取景地，正是於去年底結業的「鴻運冰廳餅店」。近期，這家有接近半世紀歷史的閣樓冰室，由翠華集團接手營運，經翻新後於旺角原址重開。

甫進去，醒目的鴻運招牌、1980年代的流行音樂、穿白制服的伙記，還有懷舊瓷磚、復古玻璃吊燈，一時令人分不清過去與現在。翠華營運經理Mabel Lai說：「我們希望盡量保留鴻運的舊元素，餐廳門面、室內結構、閣樓，甚至是舊鴻運時期福祿壽像的位置都沒有更改，主要是翻新，風格上改裝成香港人喜歡的木系。」

除了外觀，冰廳亦保留了昔日鴻運的各種菜式，例如鮮茄炒蛋牛肉飯、XO醬乾炒牛河、沙嗲蘿蔔牛腩飯等，茶餐廳的靈魂「奶茶」更是延續鴻運當年的味道。水吧員工吳少南表示，茶底由3種不同品牌及粗幼度的錫蘭紅茶溝成，再研磨成粉，水滾後加入茶粉，再把茶「撞」4至6次，使茶味更突出均勻，再焗約20分鐘，讓茶去除青澀味，最後以「3分奶7分茶」的比例，加入黑白全脂淡奶便成。

日間冰廳供應日常茶記美食，由晚上8時至凌晨12時，冰廳改為供應飲品、炒飯麵，以及中式糖水——蛋白杏仁露、薑糖湯圓、陳皮紅豆沙、香滑芝麻糊等，客人喜歡的話，可額外加錢自選雞蛋、芋圓、芝麻湯圓、無餡湯圓加入糖水中。甜品時段，冰廳開放後門，客人進店時經過貼滿上世紀八九十年代歌影視明星照片、舊式飛髮舖的裝飾等，充滿舊香港情懷。

鴻運冰廳餅店

地址：旺角上海街726號地舖

查詢：2392 6038

文：彭堦琛

[趁「熱」食]

相關字詞﹕糖水 香港情懷 茶餐廳 懷舊 茶記 行運一條龍 周星馳 鴻運冰廳餅店 趁「熱」食

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