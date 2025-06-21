港式扒房滋滋聲闖東涌 懷舊鐵板上金龍吐珠

港式扒房在上世紀60至90年代盛極一時，特別是走平民路線的扒房如金鳳、飛鷹，均以優惠價錢為中下階層提供豐富的鐵板扒餐。至今仍有不少念舊之人偶爾會到餐廳鋸扒，緬懷將醬汁淋在燒得火熱的鐵板時爆發的視、聽、嗅覺衝擊；再配上羅宋湯、牛油餐包及黑牛，構成一幅歷久常新的港式扒餐畫面。剛於東涌東薈城開業的金龍餐廳，雖然打着復古港式扒房旗號，以復刻鐵板扒為主，但在食物上，亦加入了不少新元素，希望與時並進，為客人帶來新口味。

走進金龍，有點踏入時光隧道的感覺。餐廳以暖啡色為主調，搭配復古黃燈泡及雅致卡座，營造出一種熟悉的港式扒房氛圍。翻開懷舊感滿滿的簿皮餐牌，餐廳主要提供各款鐵板扒類主菜，另外亦可加$28升級為套餐，包牛油餐包、餐湯及汽水。餐湯方面是大家熟悉的經典港式羅宋湯或蘑菇忌廉湯，如果不想飲汽水，還可以餐牌上的半價，升級各種特色飲品如黑牛、黑白奶雪糕紅豆冰等。

可選肉眼、牛柳或西冷 肉香濃郁

當然牛扒才是餐廳的靈魂所在，廚師在傳統鐵板爐頭上以高溫將牛扒快速燒至外層焦香，鎖住肉汁，並嚴控客人挑選的牛扒生熟程度，上菜時再將靜置至合適時間的牛扒，放在擺有薯條、車厘茄等配菜的高溫鐵板上，然後侍應將鐵板送至客人面前，客人穿好餐廳提供的圍巾後，便可拿起盛載着黑椒汁或蒜蓉汁的傳統醬汁銀杯，將醬汁淋上加熱至300℃高溫的鐵板，濃濃白煙及香味即時撲面。現時餐廳提供的牛扒主要分3個部位：肉眼、牛柳及西冷，肉眼選用新西蘭草飼牛，肉質鮮嫩而肉香濃郁；牛柳及西冷則選用巴西牛，牛肉味特別香濃。由於3個部位的肉質及脂肪比例各有不同，餐廳方面亦建議不同成熟程度：牛柳因油脂較少，適合三至五成熟；肉眼及西冷因有較多脂肪，建議可選擇五至七成熟。

童年回憶「黑牛」 威化卷碎添口感

除了經典菜式，餐廳亦加入創新元素，例如招牌鐵板金龍吐珠，選用賣相華麗的波士頓龍蝦與大熱的爆汁挽肉（漢堡扒），視覺與味覺兼備，非常適合打卡；又有結合比目魚扒、虎蝦和帶子的鐵板招牌海鮮虎蝦餐（$188），為「非食肉獸」的客人帶來更多樣化的選擇。至於餐後甜品如雲呢拿雪糕脆多士，焦糖西米布甸配雲呢拿雪糕，多士炸得外層酥脆、內裏鬆軟；而豐厚軟滑的焗布甸配上冰涼的雲呢拿雪糕，帶來冷熱相融的有趣口感。飲品方面，最受歡迎的「黑牛」以可樂搭配雪糕，餐廳更特別灑上威化卷碎增添口感，喚起童年回憶之餘，也帶來點點新鮮感。現時餐廳推出新店開業優惠，只要讚好或追蹤餐廳社交平台，即可獲贈人氣小食「風味牛肉丸」3件（每枱只限1份）等，優惠預計提供至7月31日。

金龍

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉601號舖

查詢：3589 5877

註：另加一

●有片睇

復古扒房歎港式鐵板餐

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文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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[趁「熱」食]