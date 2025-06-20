【明報專訊】為響應6月全球「同志驕傲月」、世界難民日（6月20日），以及7月的「身心障礙驕傲月」，Eaton HK舉辦一系列活動，圍繞主題「取向未來」，慶祝邊緣群體在面對全球文化變遷的挑戰下的堅韌精神，並展示難民、多元族裔創作者、身心障礙變革者，以及多元性別的創造力和推動力。重點活動包括「Soft Crash攝影展：時尚、性別與酷兒凝視」，攝影作品於酒店停車場展出，顛覆傳統男性凝視的二元視覺，聚焦於展現酷兒、跨性別和非二元性別身體的強烈形象，將形象轉化為強而有力的語言。
「我推的輪椅：殘疾生活Live Podcast」則請來兩名香港KOL玻璃和Fish訴說殘疾人士的現實經歷。劉斌琳（玻璃）是先天性成骨不全症患者，黃靜茹（Fish）則是脊髓肌肉萎縮症患者，兩人均為輪椅人士，不時以網上影片向公眾推廣無障礙資訊及展示殘疾人士的日常生活，他們將會分享成長、學習、工作、家庭、友誼到戀愛的生活點滴，以嬉笑怒罵方式輕鬆討論殘疾議題。
Soft Crash攝影展：時尚、性別與酷兒凝視
日期：即日至7月20日
地點：香港逸東酒店停車場
我推的輪椅：殘疾生活Live Podcast
日期：7月1日
時間：下午4:00至5:30
地點：香港逸東酒店1樓Kino
註：免費入場，須預約門票 （bit.ly/4kSbLFK）
整理：張曉冬
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