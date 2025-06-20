「我推的輪椅：殘疾生活Live Podcast」則請來兩名香港KOL玻璃和Fish訴說殘疾人士的現實經歷。劉斌琳（玻璃）是先天性成骨不全症患者，黃靜茹（Fish）則是脊髓肌肉萎縮症患者，兩人均為輪椅人士，不時以網上影片向公眾推廣無障礙資訊及展示殘疾人士的日常生活，他們將會分享成長、學習、工作、家庭、友誼到戀愛的生活點滴，以嬉笑怒罵方式輕鬆討論殘疾議題。

Soft Crash攝影展：時尚、性別與酷兒凝視

日期：即日至7月20日

地點：香港逸東酒店停車場

我推的輪椅：殘疾生活Live Podcast

日期：7月1日

時間：下午4:00至5:30

地點：香港逸東酒店1樓Kino

註：免費入場，須預約門票 （bit.ly/4kSbLFK）

整理：張曉冬

[開眼 玩樂擴志]