學員：細節凝聚前人血汗與智慧

曾任電影美術指導的學員李曼瑜不諱言，過去她只看到花牌表面的華麗，從未想過背後的紮作工藝是如此重要和複雜，「一個花牌原來分開由上下左右不同的部件組合，步驟多達數百個，每一樣東西都要特製」，每個細節都凝聚前人的血汗與智慧。她更意識到，許多被大眾視為理所當然的日常事物，如涼茶、菠蘿包等，其實都是需要被保護的非遺，「或者需要更多人有共識、齊心才能令非遺更好地保存下來」。

在服裝公司工作10多年，現時教小朋友手工藝的學員周雅慧表示，「希望找一些我們還抓得實的東西」，守護香港獨有的文化。許多回憶中的事物正在消失，她兒時的九龍彌敦道曾經滿是慶祝開張的花牌，現今不再有此景况。她認為自己只是一個起步點，需要繼續有更多的人參與，讓非遺「活」起來，「雖然現在才行動可能遲了，但遲也要做，否則這些文化將會徹底失傳」。

本年度的「傳．創」非遺教育計劃即將踏入尾聲，但之後將會推出更多新課程和活動，對傳統工藝有熱誠的公眾人士，不妨留意，成為傳統工藝活化和傳承的一分子。而在這個非遺月，賽馬會「傳．創」非遺教育計劃也在大館舉辦周年展覽暨嘉年華，屆時多名非遺課程的導師和學員將展出創作成果，見證非遺技藝的傳承與創新。現場更設藝術市集、工作坊、非遺導師分享會等活動，讓大眾從多角度走進非遺世界。

同慶非遺 —— 周年展覽暨嘉年華2024/25

日期：6月21日至7月5日（嘉年華6月21至22日舉行）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環大館01座複式展室

註：免費入場

網址：bit.ly/4kAuNRe

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