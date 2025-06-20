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傳統與創新碰撞 非遺花牌技藝「活」起來

【明報專訊】曾幾何時，每逢大時大節、新店開張或嫁娶之喜，街上總會見到色彩斑斕的花牌，為城市披上節慶盛裝。但這道獨特風景線日漸稀少，現在要走到新界圍村等地才得以欣賞。花牌技藝的式微，只是眾多面臨傳承危機的香港非物質文化遺產的縮影。今年6月是首屆「香港非遺月」，而為了搶救這些珍貴文化瑰寶，賽馬會「傳．創」非遺教育計劃亦應運而生，將傳統工藝大師與當代藝術工作者及廣大市民緊密聯繫起來，讓大家學習非遺技藝，而不是純粹打卡！

在香港花牌行業深耕逾30載的蔡榮基，是榮基花牌第2代傳人，也是非遺教育計劃的花牌紮作課程導師。他的花牌之路始於幼年，讀小學時已在父親蔡創的影響下接觸花牌，到中學時開始紮作，至今未曾間斷。蔡榮基表示花牌是香港特色，其歷史大約有100年，歷史資料可追溯到1920年代，「有些排檔、山邊屋子在板上寫些字，例如開張之類，便是花牌的雛形」。他指傳統花牌與大陸、台灣甚至長洲的花牌都截然不同，其製作材料主要使用俗稱「晾衫竹」的竹枝紮作，再配以銻片、彩紙、布料等鮮艷物料拼湊成各式圖案。製作時毋須螺絲或膠水，全憑鐵線、竹枝、鐵絲網等材料，透過精巧紮作技藝完成。而長洲花牌則較為平實、簡單，設計以文字為主，將木板用引人注目的顏色紙包好，然後寫字，雖有圖案，但甚少使用立體裝飾。

「是沒有人入行，不是少」

儘管近年大家對花牌的認知加深，都懂得欣賞其價值，但這項傳統工藝發展面臨諸多挑戰。蔡師傅指，「香港以前盛行時有約30、40間花牌公司，如今港島和九龍區的幾乎全數消失，好像只剩下元朗2間、上水1間專做花牌」。他不諱言最大難題是人手，「是沒有人入行，不是少」！年輕人普遍不願從事這項辛苦的工作，導致行業老化嚴重，技藝傳承面臨斷層。他公司最年輕的徒弟也有15年經驗，可見行業青黃不接狀况。

除了人手，材料供應也是一大困難。花牌製作所需的竹枝主要由內地供貨，但隨着內地經濟起飛，種竹、開竹篾的人愈來愈少，導致材料難以尋獲，質量亦大不如前，容易蛀蝕，現在只能在廣東省偏遠地區入貨。此外還有空間問題，由於花牌製作需較大存放空間，香港地價租金高昂，花牌公司難以維持生計。

儘管挑戰重重，蔡師傅對花牌未來依然充滿信心。他認為花牌在列入非遺名錄後，需求量增加，只是擺放地點從戶外轉移到室內，例如餐廳、酒會等。他相信只要不斷創新，將花牌融入現代生活，就能繼續發展；而計劃的導師培訓課程，是為對這項傳統技藝有濃厚興趣的公眾人士而設，以9個月的課程讓他們成為傳統文化的傳承者和創新者。

9個月課程 掌握開竹開鐵線紮作

在約2年前收到計劃邀請時，蔡榮基已覺得計劃非常有意義。相較於坊間常見的短期工作坊，這個計劃要求他帶領5名徒弟由零開始學習花牌全部工藝，從開竹、開鐵線到紮作，每個環節都親力親為，靠人手製作，且要求掌握紮作的技巧與細緻。「這不是像坊間的工作坊一樣，貼兩個花，就會完成。」這種全面而深入的學習模式香港少有，因此他欣然答應擔任導師。蔡榮基認為這不僅是教授技藝，更是一種責任，「我有責任將我所懂的東西教人，去傳承」。但他也深知花牌紮作辛苦、不容易，需刻苦耐勞，過程中削竹、綁鐵線都需要花很大力氣，手指也常會因綁鐵線和竹篾而疼痛，對許多初學者來說是極大挑戰。但他對學員表現讚賞有加，尤其是幾名女學員，「最初知道女學員比較多都有點擔心，可能她們拿起柴刀開竹都不夠力，但她們很用心，也很願意嘗試，做出來的效果超出我的預期」。

彩虹花牌融入拋擲遊戲 吸引孩子興趣

計劃的學員來自各行各業，有從事電影美術指導，有氣球藝術導師，也有在NGO工作。這些不同領域的專業知識和創新思維，與傳統技藝碰撞，產生許多令人驚喜成果。例如本身是氣球藝術導師的學員蔡天琪，設計互動式的彩虹花牌，靈感源自遊樂場拋擲遊戲。她將LED燈帶藏於花牌內部，並利用磁吸讓人將彩虹圓環拋擲到花牌上，實現互動，提升花牌趣味。她的設計目標是吸引小朋友對花牌產生興趣，因為傳承關鍵在於下一代。

由鮮花、紙花、銻花到LED燈字

蔡師傅也鼓勵學員在創作中加入自己的元素，嘗試新物料和技術，因為花牌演變本身就是不斷創新。蔡榮基回憶早期的花牌使用鮮花，但因保鮮期短而轉用紙花，再後來為了耐風雨又轉用「銻花」，即銻片製成的花。近年科技發展，花牌物料和技術也隨之進步，例如LED燈字令花牌在夜間都看得清楚。他認為，花牌若要持續發展，必須不斷創新，「如果不創新的話，只會變成老套（事物），很快被淘汰」。這種開放態度讓他在課程中與學員產生許多意想不到的碰撞。學員提出的天馬行空想法，有時亦激發蔡師傅的創作靈感。例如，他會想到在花牌加入QR code，讓觀眾通過掃描了解花牌製作過程和文化背景，讓花牌不再是靜態展示品，可以與觀眾互動、傳遞信息。

賽馬會「傳．創」非遺教育計劃

網址：bit.ly/3FzYWAJ

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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