專家教鑑賞 新手避坑 化石藏億萬年生命美學

化石藏品店和工作室Timeless-The Fossil Collection創辦人吳愷霖的化石收藏之路，始於兒時一塊70元鯊魚牙化石。他收藏各種化石至今18年，最高峰時有上萬件藏品。現時主力推廣化石普及的他，除了替香港科學館、澳門科學館、商業機構、中小學校、收藏家等蒐羅化石，亦會定期舉辦小型展覽和古生物教育活動。

在漫長的地球歷史中，留下的化石種類極多，他分享，較為人熟悉的化石收藏有6類，包括三葉蟲、菊石、魚類、恐龍、哺乳類、植物。除了動植物遺骸，一些痕迹化石如恐龍蛋、足印、糞便、咬痕等亦有人收藏。「藏家通常會以化石的完整度、稀有度、保存特徵，甚至是物種的名氣，來衡量化石價值。假如化石上有一些明顯的特徵，例如保存了生物的軟組織或清晰結構，價值會進一步提升。」

入手前先了解產地法例

化石交易在各個地方均受不同法例規範，以中國《古生物化石保護條例》為例，列為重點保護的古生物化石都禁止買賣；摩洛哥是著名的三葉蟲化石產地，化石發掘和買賣是當地的重要產業；而香港的本地化石受《古物及古蹟條例》保護，除了受許可人士，任何人都不能挖掘或搜尋本地化石，也不能買賣本地發掘化石；買賣其他產地化石時則須遵從該地區法規。

說到化石入手途徑，吳愷霖表示除非能到外國現場選購，否則香港大部分收藏者主要透過外國網站，或是專門提供化石的供應商購買，「我會先查看各類化石出產地，聯絡當地相熟的賣家，透過他們傳來的影片和相片選擇，甚至請專家朋友初步鑑定後才購入」。網上交易難免有假貨風險，他指自己第一次網購化石已經中伏，「當時買了一件小型恐龍化石，後來我才知道那塊化石其實是由一些骨頭粉末，再混合一些碎片做出來，現時回想只能當『交學費』」。

各有美態 憑特徵推斷生前經歷

吳愷霖通常會從兩個角度鑑賞化石。首先是科學鑑賞，從化石上的特徵與蛛絲馬迹去追溯其物種分類、演化階段，甚至是生前經歷，例如一些骨頭化石上會有被動物咬過的痕迹，可推斷其生前曾經和其他動物打鬥；另外，收藏也離不開美學鑑賞，他表示每塊化石出土後的形態各有美感，尤其在遺骸變成化石的過程中，環境中的礦物會取代遺骸本身的結構組織，從而變成化石。所以不同保存環境下的化石，會因礦物的成分、沉積環境、風化等因素而形成不同顏色，帶來更多樣的鑑賞元素。

以他的一批巨齒鯊牙齒化石收藏為例，較深色的巨齒採集於美國南卡羅萊納州的海底或河流底，由於這種環境缺氧，並含有豐富的磷酸鹽，故沉積其中的化石顏色會較深；而印尼西爪哇的巨齒化石則來自陸地的岩層，這些岩層在含有豐富碳酸鈣的地下水流環境中形成，令化石顏色較淺。

清修、修復 增收藏樂趣

「除了業餘研究和鑑賞，化石其實還有清修、修復、手工藝裝飾等『玩法』，一些脊椎動物的化石甚至可以砌出骨架本來的形狀。」吳愷霖笑說，從「出土」的岩石中完好無損地把化石清理出來，這過程被稱為「清修化石」。除了聘請專業人士處理，一些藏家亦會親自出馬，除了利用鋼針人手剝開岩石，亦會用上噴砂機、氣動筆等電動工具。

化石在運輸過程中或會截斷、破損，故有藏家接收化石後會做不同程度的修復，過程與砌模型相似。吳愷霖的藏品「恐龍足印化石」在運送過程中截斷，他調配以樹脂成分製成的黏合劑，把斷開化石貼合。這種膠水能減低對化石的損害，亦能避免普通膠水會漸漸軟化的情况。由於斷開的裂痕太大，他需要在裂痕中塞入填充物固定，再上色以遮蓋裂痕。

三葉蟲、魚類、菊石易辨識 中伏風險較低

有興趣收藏化石卻怕中伏？吳愷霖建議，新手網購時首選有信譽的自然歷史專賣店，並選購數量豐富和身體結構相對完整清晰的化石，如三葉蟲、魚類、菊石等，這類化石常見且容易辨識，中伏風險較低，但仍然有不少地方需要注意，他以硬骨魚類化石為例，「描繪缺失的部位」是這類化石常見造假方式，特別是頭骨、魚鰭等，有經驗者可透過放大鏡觀察當中細節以判斷真偽。

然而不同化石判斷真偽的方法各異，需要經驗累積與擁有相關化石知識，他建議有興趣收藏者不妨先了解如何造假，在網上觀看分辨真假的教學影片，並多接觸地質學、生物學、環境科學等相關學科基本知識。買之前更一定要做足功課，並多跟其他藏家或研究者交流資料與意見。他提醒，一些較脆弱的化石容易受水、空氣、溫度等變化影響，需保存在有軟墊的密封容器；一般化石存放在19℃至21℃的環境中較為理想。

Timeless - The Fossil Collection

地址：火炭坳背灣街33至35號世紀工業中心5A

查詢：9156 0052

註：須預約參觀

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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