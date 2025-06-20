明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

專家教鑑賞 新手避坑 化石藏億萬年生命美學

【明報專訊】侏羅紀系列最新一集電影《侏羅紀世界：重生》將於7月在香港上映，一眾恐龍迷自然引頸以待。現實中恐龍已絕種，只有化石證明牠們曾經存在；而除了恐龍，化石也是古代動植物的遺骸在特定環境條件下，在岩石中保留存在的證據。這些跨越億萬年的生命痕迹並沒大家想像的遙遠，一些建築物的牆身或地板都藏有化石，例如港鐵沙田站雲石磚牆上的腹足類化石，鰂魚涌太古坊弧形天橋的菊石化石等，大家都在不知不覺間擦身而過。不同化石的價值差異極大，貴的能拍賣上億元，便宜的不過數十元。今期請來化石收藏家細細道來收藏化石的趣味。

化石藏品店和工作室Timeless-The Fossil Collection創辦人吳愷霖的化石收藏之路，始於兒時一塊70元鯊魚牙化石。他收藏各種化石至今18年，最高峰時有上萬件藏品。現時主力推廣化石普及的他，除了替香港科學館、澳門科學館、商業機構、中小學校、收藏家等蒐羅化石，亦會定期舉辦小型展覽和古生物教育活動。

在漫長的地球歷史中，留下的化石種類極多，他分享，較為人熟悉的化石收藏有6類，包括三葉蟲、菊石、魚類、恐龍、哺乳類、植物。除了動植物遺骸，一些痕迹化石如恐龍蛋、足印、糞便、咬痕等亦有人收藏。「藏家通常會以化石的完整度、稀有度、保存特徵，甚至是物種的名氣，來衡量化石價值。假如化石上有一些明顯的特徵，例如保存了生物的軟組織或清晰結構，價值會進一步提升。」

入手前先了解產地法例

化石交易在各個地方均受不同法例規範，以中國《古生物化石保護條例》為例，列為重點保護的古生物化石都禁止買賣；摩洛哥是著名的三葉蟲化石產地，化石發掘和買賣是當地的重要產業；而香港的本地化石受《古物及古蹟條例》保護，除了受許可人士，任何人都不能挖掘或搜尋本地化石，也不能買賣本地發掘化石；買賣其他產地化石時則須遵從該地區法規。

說到化石入手途徑，吳愷霖表示除非能到外國現場選購，否則香港大部分收藏者主要透過外國網站，或是專門提供化石的供應商購買，「我會先查看各類化石出產地，聯絡當地相熟的賣家，透過他們傳來的影片和相片選擇，甚至請專家朋友初步鑑定後才購入」。網上交易難免有假貨風險，他指自己第一次網購化石已經中伏，「當時買了一件小型恐龍化石，後來我才知道那塊化石其實是由一些骨頭粉末，再混合一些碎片做出來，現時回想只能當『交學費』」。

各有美態 憑特徵推斷生前經歷

吳愷霖通常會從兩個角度鑑賞化石。首先是科學鑑賞，從化石上的特徵與蛛絲馬迹去追溯其物種分類、演化階段，甚至是生前經歷，例如一些骨頭化石上會有被動物咬過的痕迹，可推斷其生前曾經和其他動物打鬥；另外，收藏也離不開美學鑑賞，他表示每塊化石出土後的形態各有美感，尤其在遺骸變成化石的過程中，環境中的礦物會取代遺骸本身的結構組織，從而變成化石。所以不同保存環境下的化石，會因礦物的成分、沉積環境、風化等因素而形成不同顏色，帶來更多樣的鑑賞元素。

以他的一批巨齒鯊牙齒化石收藏為例，較深色的巨齒採集於美國南卡羅萊納州的海底或河流底，由於這種環境缺氧，並含有豐富的磷酸鹽，故沉積其中的化石顏色會較深；而印尼西爪哇的巨齒化石則來自陸地的岩層，這些岩層在含有豐富碳酸鈣的地下水流環境中形成，令化石顏色較淺。

清修、修復 增收藏樂趣

「除了業餘研究和鑑賞，化石其實還有清修、修復、手工藝裝飾等『玩法』，一些脊椎動物的化石甚至可以砌出骨架本來的形狀。」吳愷霖笑說，從「出土」的岩石中完好無損地把化石清理出來，這過程被稱為「清修化石」。除了聘請專業人士處理，一些藏家亦會親自出馬，除了利用鋼針人手剝開岩石，亦會用上噴砂機、氣動筆等電動工具。

化石在運輸過程中或會截斷、破損，故有藏家接收化石後會做不同程度的修復，過程與砌模型相似。吳愷霖的藏品「恐龍足印化石」在運送過程中截斷，他調配以樹脂成分製成的黏合劑，把斷開化石貼合。這種膠水能減低對化石的損害，亦能避免普通膠水會漸漸軟化的情况。由於斷開的裂痕太大，他需要在裂痕中塞入填充物固定，再上色以遮蓋裂痕。

三葉蟲、魚類、菊石易辨識 中伏風險較低

有興趣收藏化石卻怕中伏？吳愷霖建議，新手網購時首選有信譽的自然歷史專賣店，並選購數量豐富和身體結構相對完整清晰的化石，如三葉蟲、魚類、菊石等，這類化石常見且容易辨識，中伏風險較低，但仍然有不少地方需要注意，他以硬骨魚類化石為例，「描繪缺失的部位」是這類化石常見造假方式，特別是頭骨、魚鰭等，有經驗者可透過放大鏡觀察當中細節以判斷真偽。

然而不同化石判斷真偽的方法各異，需要經驗累積與擁有相關化石知識，他建議有興趣收藏者不妨先了解如何造假，在網上觀看分辨真假的教學影片，並多接觸地質學、生物學、環境科學等相關學科基本知識。買之前更一定要做足功課，並多跟其他藏家或研究者交流資料與意見。他提醒，一些較脆弱的化石容易受水、空氣、溫度等變化影響，需保存在有軟墊的密封容器；一般化石存放在19℃至21℃的環境中較為理想。

Timeless - The Fossil Collection

地址：火炭坳背灣街33至35號世紀工業中心5A

查詢：9156 0052

註：須預約參觀

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

日報新聞-相關報道：

「講場」交流化石知識 (2025-06-20)

相關字詞﹕開眼 龍德駿 恐龍@化石工作室 Timeless-The Fossil Collection 吳愷霖 恐龍 收藏 化石 侏羅紀世界 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞