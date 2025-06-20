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伯明翰：在異國「悲情城市」 獨立地壯麗生存

【明報專訊】最近在赫爾辛基短留一周。上一次到芬蘭已是10年前。10年之間，城市改變沒想像中大，這正正是這城市可愛之處。比起奧斯陸，它的都市發展較緩慢，物業租金亦較少波動，所以城中不乏充滿歷史的古老餐店，很有人情味，頗似日本。

芬蘭與日本一直有種莫名其妙的緣分。文化性情相近，美學藝術到建築不乏交流，互相學習，所以芬蘭設計及手藝不時有陣日本味。因此這次特別想試一下當地的日本餐廳，機緣巧合下，到了「海鷗食堂」用餐，原來是日本同名電影取景的餐廳。

2006年由荻上直子執導的電影《海鷗食堂》講述一個日本女人在赫爾辛基以一人之力開設日本餐館。她不投其所好，不賣芬蘭本地人喜愛的口味，堅持賣簡樸的傳統日式食物。有各式各樣快餐，芬蘭大眾又怎會被平凡的飯糰吸引？理所當然，餐廳最初生意奇差。電影很溫柔地探討很多有趣主題，其中有關移民生活就最有同感。如何可以在異國保持自我，堅守自己的信念，壯麗生存？

很不容易，尤其上周去英國探望好朋友後，感受就更深。她一個人在英國，家人在港，本地朋友亦不多，當地只有老公及一個兒子。她最近生活不愉快，亦不喜歡居住的城市，所以考慮離婚。離婚通常被視為一個出口，但它同時製造更多其他更棘手的問題。一個人獨力照顧兒子，似是重獲自由，但她理解到就算遷居，亦不能搬離兒子的父親太遠，最終她還是會被困在她口中的悲情城市——伯明翰（Birmingham）。

伯明翰雖是英國第二大城市，但它在本地與國際間一直都有「特別」聲譽。2015年美國一名「防恐專家」在Fox News上說伯明翰是「Muslim-only city」，非伊斯蘭教徒不宜進入，自此引起不少人關注討論（全因伯明翰有全英國最大的伊斯蘭教人口佔比）。本地呢，伯明翰的本地口音「Brummie」一直被取笑，在不少民意調查、投票中經常排第尾，是其中一種公認很不受歡迎的英國口音。有研究甚至發現Brummie口音通常被視為較蠢。

最近伯明翰仍然有不少負面消息：2023年市議會破產，今年年頭清潔工人因爭議而罷工，垃圾堆積問題纏擾至今。不過，雖然此城像是與世界為敵，近年它在媒體上算是有不錯的曝光率，全靠在伯明翰成長的編劇Steven Knight創作了全球大熱的Peaky Blinders，一部有關當地黑幫的電視劇。劇集的成功，令不少劇迷都特意到此一遊。他對伯明翰的愛，並不僅僅停在一部劇：他去年還推出了This Town，一部背景設定在伯明翰與高雲地利（Coventry）的電視劇，又同時在當地開設拍攝影場。

今年英國電視界的驚喜之作Just Act Normal故事亦罕有地發生在伯明翰，主要演員亦來自伯明翰，有濃濃的Brummie口音。故事講述未成年的三兄弟姊妹的單親母親在家意外離世，快成年的大家姐為了保護還在返小學、最年幼的妹妹，不讓社會服務人員帶走她，所以用盡方法隱瞞母親離世的秘密。

朋友看完此劇，看見這班迷失在伯明翰公屋的年輕人，難怪她這麼苦惱。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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