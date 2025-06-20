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紐約：Fanny Allié：現代拾荒者

【明報專訊】Fanny Allié是一名來自法國蒙彼利埃、在紐約生活近20年的混合媒介藝術家。她以二手布料為主要材料，使用縫紉機進行拼貼創作。與傳統強調幾何設計與工整線條的拼布藝術不同，她的裁剪和走線自由靈活，保留布料的毛邊和粗糙質感。她創作出各種姿態和質感的人物，通過層疊的構圖和纖細的縫紉線，讓人物之間產生連接和張力。

這幾年，我在紐約不少展覽中都見過Fanny的作品，今年又參加了紐約藝術基金會（New York Foundation for the Arts）為移民藝術家設立的支持項目，Fanny正好是這個項目的導師之一。於是我終於有機會走進她的工作室，近距離了解她的創作過程。

她的工作室位於曼哈頓中城，房間裏放滿各式布料，一台勝家（Singer）縫紉機擺在桌上。Fanny個子高瘦，穿著一件簡單的深色T恤。她目前除了自己創作外，也在做法語老師。她說最初接觸藝術，是在16歲那年迷上攝影，經常給家裏兩個姊妹拍照，大學也主修攝影攝像專業。但來紐約之後，她就轉向用縫紉機以布料為媒介，技術上完全靠自己摸索和自學。

今年春天，她在紐約Kaliner畫廊舉辦個展「一種渴望」（A Longing）。展覽中有一件作品並沒有貼牆懸掛，而是懸空在中間，讓觀眾可以繞到背後，清晰地看到作品背面縫紉機走線留下的不規整痕迹。這件作品以塑料網格布為底，拼貼着各種扭曲、掙扎和伸展的身體形象：有的人物彎曲得像一隻蝦；有的像魔術表演一般把身體塞進一小塊黑色方塊中，只剩兩條腿伸在外邊。她在其他作品中也採用類似的方式，剪出細長的人物、交錯的腿、散落的石塊和花瓶，人物的表情往往難以琢磨。這些人物之間只有鬆散的聯繫，許多場景和空間似乎被壓縮在一張布上，像戲劇中的布景，空間和人物之間沒有明確的界限，融合到一起。

Fanny選擇的布料大部分是自然柔和的大地色，很少使用鮮亮的顏色。這些布料很多來自紐約的非營利組織Materials for the Arts，該機構為藝術家和文化團體提供各類捐贈的二手物資。紐約確實是撿垃圾的勝地。在這個生產過剩和消費過剩的國家和城市，僅靠二手材料就足夠創作之用。

在這些有限的、被人丟棄的材料中創作出意義，是藝術家的遊戲。Fanny不會提前畫草圖，而是直接動手，用手邊的布料開始構圖，依靠即興和直覺，再不斷調整。她說她像是一個現代的拾荒者，收集自己與他人留下的碎片，探索它們與身體、歸屬與遷徙之間的關係。

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網站：www.linqiqing.com

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