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Friday Planner：觀展賞樂，洗去鬱悶

【明報專訊】6月踏入中後段，仍舊時雨時晴，周末還是得宅在室內過日辰。陰陰翳翳，精神不起來，就連工作也動力欠奉，或許也是一種「Crip time」。跳出健全與殘疾、強或弱的分野，將「殘疾」視為一種狀態，大概每人都曾經歷過身體狀態不比平常的時刻。逸東酒店正舉行「義肢：酷兒、夬兒行為檔案展覽」，兩位酷兒和夬兒（Crip）藝術家王溪曼和楊小芳分別由自身獨特的身體經驗展開，探索身心障礙如何在文化敘事中異化或削平為一個個勵志故事，再延伸回應性別流動性、酷兒、身心受障者邊緣化等議題，擁抱與詮釋殘疾與酷兒身分的真實面貌。

但如何留住檔案的溫度、速度、溫柔和憤怒？「錄映太奇」明日主辦「VMAC Forum：成像化境——流動影像的修復實踐」，邀請轉錄「中古電視片」錄影帶多年的VCRBase，與會用AI為流動影像作品修復畫面的Restituo派員對談，值得登記旁聽。

室內呆望雨打窗花，尋點情緒自救的方法，不妨聽點現場音樂。今明兩日，本地音樂人江逸天舉行最新專輯《熱帶教堂》同名音樂會，請來著名電影藝術總監文念中設計及製作影像，讓觀眾在鬧市中央充滿歷史氣息的牛棚，聆聽流動的聲與畫對話。雖然本晚門票已售罄，然至昨截稿時明日場次尚有門票，不欲錯過的話便要抓緊機會。洗去鬱悶的方法有許多種，在恍似熱帶般悶熱的香港，聽聽音樂賞夕陽，或也不壞。

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