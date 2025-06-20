Friday Planner：觀展賞樂，洗去鬱悶

但如何留住檔案的溫度、速度、溫柔和憤怒？「錄映太奇」明日主辦「VMAC Forum：成像化境——流動影像的修復實踐」，邀請轉錄「中古電視片」錄影帶多年的VCRBase，與會用AI為流動影像作品修復畫面的Restituo派員對談，值得登記旁聽。

室內呆望雨打窗花，尋點情緒自救的方法，不妨聽點現場音樂。今明兩日，本地音樂人江逸天舉行最新專輯《熱帶教堂》同名音樂會，請來著名電影藝術總監文念中設計及製作影像，讓觀眾在鬧市中央充滿歷史氣息的牛棚，聆聽流動的聲與畫對話。雖然本晚門票已售罄，然至昨截稿時明日場次尚有門票，不欲錯過的話便要抓緊機會。洗去鬱悶的方法有許多種，在恍似熱帶般悶熱的香港，聽聽音樂賞夕陽，或也不壞。

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