香港故宮特展 華麗奇氈編織伊斯蘭文化

然而，你是否也曾疑惑：為何是魔氈和神燈？茉莉公主的裝束為何與眾不同？給的士司機的建議，又為何是阿拉伯語？「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）早前公布，香港獲評年度最具潛力穆斯林友善旅遊目的地——來自伊斯蘭世界的遊客到訪，香港又是否做好準備，迎接一門「熟悉又陌生」的文化？香港故宮文化博物館正舉行「天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織」，了解伊斯蘭文化，不如從一塊地氈開始。

「地氈可變成一座清真寺」

為何是地氈？研究伊斯蘭文化多年的孔德維說，從宗教角度看，穆斯林需要定期做禮拜，「能夠去到清真寺做當然最好，但如果在旅途中，或無法去到清真寺，你都需要找到一個乾淨的地方做禮拜」，因此，方便攜帶又可以創作一個潔淨空間的地氈，對穆斯林而言很重要，「當你在其他地方travel時，那塊地氈就可以變成一座清真寺」。共同主辦展覽的多哈伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）的總監Shaika AI-Nassr則說，地氈是伊斯蘭藝術中具標誌與代表的作品，亦是向世界展示伊斯蘭文化的「完美媒介」，「透過地氈，我們可以呈現不同主題，比如貿易、文化外交、藝術影響力，還有中國對伊斯蘭藝術的影響」。策展事務副總監Mounia Chekhab-Abudaya補充，地氈工藝與伊斯蘭世界的演變息息相關，「可以從不同視角講述伊斯蘭世界的歷史」。

16世紀伊朗地氈 反映與中國文化交流

步入展覽，首先見到是一塊來自16世紀的「阿爾達比勒—薩爾動物地毯」。這塊地氈來自伊朗西北部聖陵，以約500萬個結織成。策展人楊悅庭表示，這塊相傳「聖靈曾經用過」的地氈由羊毛製作，上面還用銀線勾勒出獅虎搏鬥的場景，其中還藏着「取材自中國文化」的綠色異獸。楊悅庭補充，這塊地氈還有個「孖生」的，收藏於紐約大都會藝術博物館，可能是在當時由同一位紡織大師向不同紡織者發出相同指令，因此織成兩塊完全相同的地氈，後來，兩塊地氈又輾轉去了不同地方——原來，文化交流的經緯，早在那麼多年前已經編織而成？

楊悅庭表示，伊斯蘭文化與其他地區的交流遠比想像中要早。以古代中國為例，伊斯蘭世界與之交流，最早可以追溯到唐朝；商貿、外交更是綿延至今，未曾斷絕。展覽最古老的展品，是卡塔爾博物館（Qatar Museums）提供、出產自江浙的越窰瓷器。約公元970年，一艘商船在東南亞海域沉沒，楊悅庭續說，後世從沉船中打撈出近50萬件文物，有來自伊朗、伊拉克的玻璃器皿碎片，也有來自中國的瓷器，還有來自印度、斯里蘭卡、印尼群島等地的文物，反映出「原來當時的海上貿易已經如此繁榮」。

16米長地氈 「反射」莫臥兒宮廷

展覽中最引人注目的，是那塊長達16米的「海得拉巴凱沃基安地毯」。楊悅庭介紹，地氈來自17世紀伊斯蘭世界的強國——莫臥兒王朝。莫臥兒宮廷會在舉行禮儀活動時使用這塊長氈。她笑說，這塊長氈是這次展覽籌劃時的「最大挑戰」：「我們一開始就必須考慮空間問題，考慮我們（香港故宮）的空間可以為這塊長氈提供什麼，又可以如何利用。」因此，在展覽時，她和策展團隊將整塊地氈平鋪於地面，並在兩端設置鏡面，使地氈在鏡面反射中無限延伸。踏入展覽，彷彿踏入莫臥兒宮廷，伊斯蘭世界過去的輝煌，在今日的香港故宮再現。

「毫無疑問，香港是舉辦這樣一個展覽的理想場所。」Shaika說，香港故宮可以為展覽提供足夠空間，香港觀眾亦對伊斯蘭文化展現出不少興趣。據她觀察，在她所在的多哈伊斯蘭藝術博物館，「有很多說普通話或廣東話的遊客，我可以給你看我手機上的照片，上周我經過時，有數百名中國遊客在博物館周圍散步」。她笑說，儘管參觀者或許是出於對建築的興趣——2008年創立的多哈伊斯蘭藝術博物館，與矗立在中環的中銀大廈一樣，都是出自貝聿銘之手——但他們仍在不斷努力，希望提高展覽水平，亦正在培養「可以用中文做導賞」的導賞人員。

一塊地氈，看見伊斯蘭文化的過去，亦看見伊斯蘭世界與其他地區的交流。香港故宮博物館館長吳志華笑說，自己是地氈的「狂熱愛好者」，手機中至今還留有3年前拜訪多哈伊斯蘭藝術博物館時拍下的諸多地氈；而地氈藝術不是伊斯蘭世界獨有，「地氈是歷史上最重要的物質文化之一，在文藝復興時期，歐洲王室也喜歡地氈；在中國古代，王室也有很多地氈日常使用——在北京故宮，大概收藏有700塊地氈，但沒有空間展出」。

兩個盆相互借鑑 文明對話見證

地氈之外，展覽中還有兩個盆，一個是明永樂年間產自景德鎮的「青花纏枝蓮紋折沿盆」，一個是13世紀敘利亞的「嵌銀金黃銅盆」。儘管花紋、材質、年代、地區都不同，但兩個盆放在一起，竟出奇相似——原來，前者造型仿自伊斯 蘭時期用作盥洗的金屬或玻璃器物，裝飾有中國傳統的雲紋，內部底座上還飾有伊斯蘭世界常見的六角星紋；後者則以精緻的星座圖案和狩獵場景，展現伊斯蘭的金屬工藝。楊悅庭指出：「紋樣的相互借鑑，也是文明對話的見證。」

「這個現象很有趣：歷史上的人們為什麼會喜歡類似的東西？」吳志華續說，這或許源於不同文化的彼此欣賞，「就像策劃這次展覽，有來自卡塔爾多哈的伙伴；有在美國的博物館受訓練，再來到香港的策展人；還有來自台北、北京及世界各地的同事」。在他眼中，能夠令不同文化、不同藝術乃至來自不同地方的人產生交流，正是香港的獨特之處。

資料顯示，香港共有約30萬名伊斯蘭教信徒。然而，對於文藝復興與畢加索耳熟能詳的人們，對於伊斯蘭文化卻很生疏。吳志華說，今次是香港第一次有規模較大、較為全面介紹伊斯蘭文化的展覽。一次展覽，固然無法補全香港多元文化中那塊缺失的伊斯蘭文化拼圖，Mounia亦表示，展覽按照朝代、地區將伊斯蘭文化劃分成不同板塊，但「實際上的伊斯蘭文化，要比這複雜得多」。因此，比起通過展覽，令觀眾充分了解伊斯蘭文化，他們更希望展示「一個地區與另一個地區如何產生關聯，以及不同地區之間普遍存在的文化聯繫」。在她眼中，儘管不同地區與文明發展出各自的文化與藝術，不同文化之間又對彼此有着各種想像，但「藝術創作沒有邊界」，「從過去到現在，有貿易、有外交，工匠從一個宮廷去到另一個宮廷，圖案從一個工坊去到另一個工坊，這是一個動態的世界，從未停止過」。

「天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織」

日期：即日至10月6日

地址：九龍博物館道8號香港故宮文化博物館展廳9

票價：$150至$240

詳情：bit.ly/4kK2P5x

文：王梓萌

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]