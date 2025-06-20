孔德維說，如今談論的「伊斯蘭藝術」這一概念，其實19世紀才在西方出現，「（伊斯蘭世界）外面啲人指住一啲嘢，話呢堆嘢就係伊斯蘭藝術」。不似歐洲藝術，或以風格與流派分類，或以藝術家個人為單位，西方討論的「伊斯蘭藝術」分類草率，且「缺乏insider視角」，致使許多問題產生。孔德維解釋，「伊斯蘭世界好大，好多穆斯林分佈在不同地方」，各地藝術風格迥然不同，難以用一個概念概括全部。他續說，目前研究者解讀「伊斯蘭藝術」常用兩種劃分方法：以地域，阿拉伯地區、波斯、北非，甚至東南亞與歐洲部分地區，都可包含其中；用信仰，伊斯蘭教的信徒創作的藝術品，都是伊斯蘭藝術。

簡言之，伊斯蘭藝術與宗教和信仰脫不了關係。

細看伊斯蘭藝術品，會發現一個鮮明特點：很少有人物出現。孔德維解說，不同於基督教藝術中「耶穌」的形象反覆出現，《古蘭經》反對將真主人格化，伊斯蘭藝術亦「唔傾向製作icon」。藝術家們轉而以幾何圖案、對稱花紋等方式傳達信仰與美學。清真寺的圓頂、波斯地氈的複雜紋樣，都是這種美學的體現。

若想在香港感受伊斯蘭文化，除了拜訪展覽，孔德維還推薦了3座「清真寺」。第一座，是始建於19世紀、後於20世紀初重建的些利街清真寺，也是香港第一座清真寺。阿拉伯風格的建築低調地藏在半山，淺色的穹頂在綠蔭中若隱若現，「serve社會地位高少少嘅信徒做禮拜」。行過尖沙嘴總會見到的那座九龍清真寺，則是南亞穆斯林的重要聚集地，磚紅色的清真寺頂部與宣禮塔帶着濃厚的印度色彩。還有個藏於灣仔街頭的「中華回教博愛社」，由華人穆斯林建立，現代風格的建築與兩旁民居完美融合，「返呢度嘅穆斯林，大都支持伊斯蘭教現代化……（中華回教博愛社）建築符合modernism（現代主義）的想像」。

在孔德維眼中，香港的伊斯蘭文化由世界各地的移民帶來，作為小眾宗教，「恰如其分地扮演着自己的角色」，不同風格的清真寺立在街頭，是宗教場所，亦是香港多元文化融合與變遷的見證。下次行至半山、路過灣仔與尖沙嘴街頭，不妨駐足停留片刻——那些幾何圖案中，或許藏着跨越千年的美學與信仰。

（美藝客廳‧五十）

「客席策展人」簡介

孔德維，現任費薩爾國王學術及伊斯蘭研究中心研究員，香港中文大學宗教研究學士及哲學碩士，香港大學中國研究博士。合著有《街坊眾神：世界宗教在香港》、《都市神域：香港人的聖殿與廟宇》等。

文：明報藝文部

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