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Seasonal Picks

Life & Style

SEASONAL PICKS：復古寬邊帽 休閒草編帽 帽子魔法 為造型添時尚亮點

【明報專訊】陽光燦爛的夏日，帽子不僅是保護頭部的必備item，更是點亮造型的時尚武器。2025春夏帽飾潮流強調創意與個性——復古風格的寬邊帽華麗回歸，散發獨特魅力；草編帽與運動風格帽子亦大行其道，為造型增添休閒活力氣息。無論是日常穿搭還是正式場合，選擇一頂合適的帽飾，亦能成為造型的時尚亮點。

優雅黑白條紋

黑白條紋的草編寬邊帽大玩航海風元素，寬邊設計既散發優雅氣息，更具實用的遮擋太陽功能。配搭剪裁利落的深色外套和黑色太陽眼鏡，為整體造型增添神秘感。●

活力棒球帽

此棒球帽以日落設計為亮點，既時尚又具運動感，呼應夏日的活力氣息。配搭一條無袖連身裙，能突顯健康膚色，再加上一副玩味造型的太陽眼鏡，整體造型更顯青春調皮。●

清新漸變色

精緻的巴拿馬帽子，配有柔和的漸變色絲帶，展現夏日優雅風格；襯以一件淺粉色無袖polo背心，簡約剪裁展現精緻細節，柔和的色彩層次令整體造型清新自然，塑造出輕鬆愉悅的度假氣息。●

風琴褶結構

這款天然纖維製的太陽帽，融合經典美學與創新設計，摺疊式結構提供更緊貼的防曬效果，同時保持輕盈舒適，可配搭麻料服飾或休閒襯衫，展現無拘無束的夏日慵懶氣息。●

拉菲草材質

此精緻草編太陽帽以天然拉菲草材質展現夏日悠然氣息，配以珊瑚色絲帶與綁帶細節，為造型增添一抹優雅韻味。想讓整體風格更添調皮感，可佩戴花卉裝飾太陽眼鏡，不僅遮擋太陽，還散發藝術氣息，塑造獨特個性。●

透明面罩設計

這款粉色太陽帽以柔和色調展現清新魅力，透明面罩設計流露一絲神秘感，兼具時尚與實用功能，不僅有效遮擋陽光，更令整體造型更型格；配搭運動風穿搭，盡顯活力形象，輕鬆塑造與眾不同的夏日造型。●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Lira M（Quest）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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電郵:lifestyle@mingpao.com

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