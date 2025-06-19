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THE BUZZ：Field of Flowers展覽登陸香港 芬蘭印花設計 綻放樂觀美學

【明報專訊】芬蘭設計品牌Marimekko以大膽印花享譽全球，其經典Unikko花卉圖案於2024年迎來60周年，標誌品牌逾3500款印花的輝煌歷史。今年，亞太巡迴展覽Field of Flowers首次登陸香港，於南豐紗廠展出25款由5名設計師創作的全新花卉印花設計。展覽以「花卉百態」為主題，延續品牌的樂觀美學，啟發無數設計師探索自然與藝術的交融。

創立於1951年的Marimekko，以大膽印花聞名全球。其印花歷史始於創辦人Armi Ratia的創新理念，摒棄當時保守的小花圖案，追求自由奔放的設計美學。首位設計師Maija Isola於1964年創作的Unikko罌粟花圖案，以鮮明紅色與簡約線條成為品牌經典，至今應用於服裝、家居等多領域。

25款全新花卉印花設計

在香港南豐紗廠的展覽Field of Flowers，是品牌在亞太地區的巡迴展覽之一。品牌請來5名設計師，包括Erja Hirvi、Masaru Suzuki、Aino-Maija Metsola、Antti Kekki和Eija Vehviläinen，創作出25款全新花卉印花設計，每人均以獨特技法，如水彩、拼貼或大膽色塊，捕捉品牌樂觀精神。展覽除了帶來不同藝術家的創意靈感，亦延續品牌的印花傳統。對Marimekko而言，花卉圖案是其靈魂，象徵歡樂和美麗。展覽中的作品豐富多彩，呈現出品牌的設計美學，讓觀眾感受獨特的魅力和創意。●

info

Marimekko Field of Flowers

亞太巡迴展覽──香港站

日期：即日至6月22日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：荃灣南豐紗廠地下紗廠坊●

查詢：Marimekko 2338 1718（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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