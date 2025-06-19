SHOWCASE：由衣飾到行李箱 打造夏日旅遊型格look

準備外遊當然由執行李開始，Rimowa一如以往在每年推出限定顏色旅行箱，今年是令人眼前一亮的全新石榴紅色（Granada） 和「仙踪綠色」（Verde）。品牌亦推出復刻自1988年，被非正式稱為「der Reisekoffer für junge Leute」（年輕人的行李箱）的繽紛假日箱（Holiday Case），令出行增添愜意色彩。至於想輕裝上路的，莫過於Montblanc以全新萊姆疊彩（multi-lime）為主題的限量膠囊系列。以耐用物料製作的Extreme 3.0和多款皮具使用了這種疊彩效果演繹，包括背囊、單肩袋和Montblanc 142 迷你收納袋，全部搭配靈感源自登山運動的M LOCK 4810搭扣，實用與裝飾兼備。

穿著方面則可參考Mr Porter以長青風格結合優質工藝的設計，此類風格完全體現現代男士內斂和優雅的個性；又或是Loro Piana的Resort 2025系列，其靈感來自威尼斯潟湖的自然風光和華麗建築，瞬即令度假感激增。

除了慣常的帽子或者手鏈外，記錄旅遊風光的相機也可以是高雅的配飾，其中Lecia的紅色標誌吸睛，相機功能卓越，一看就知是有品味的攝影愛好者，品牌的標誌產品Leica Q3 43，配以28mm定焦鏡頭，無論人像攝影或街頭攝影，也能開闢新的創意可能。Leica SOFORT 2即影即有相機，則可將一𣊬即逝的一刻即時記錄於相紙上，配合相機的10種鏡頭與菲林效果，增添拍攝和旅遊的樂趣。●

查詢：Leica 2385 0118（銅鑼灣店） Loro Piana 2868 9623（置地廣場店） Montblanc 2234 7225 （ifc店） Mr Porter https://mrporter.com Rimowa 2802 9883（銅鑼灣店）

文：溫兆明

模特兒：Shean（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：香港康得思酒店

編輯：陳淑安

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