明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Travel

旅遊

TRAVEL：比利時特色建築賞裝飾藝術

【明報專訊】The Standard, Brussels雖然以粗獷派（Brutalist）為主要建築風格，但其室內設計用到的幾何線條以及銅色和暖木色系的色溫，不難令人想到裝飾藝術風格（Art Deco），貼合比利時首都本身的美學風格。今年是這種源於法國美學風格的100周年，而貼近法國的布魯塞爾也有Art Deco Brussels旅遊企劃，推出Art Nouveau Pass-Art Deco Year Edition博物館通行證（25歐元/約227港元起，有效期9個月），讓遊客一次過體驗裝飾藝術和息息相關的新藝術（Art Nouveau）風格產物。

布魯塞爾有不少裝飾藝術風格建築，如修復後剛於去年秋季重新開放、在兩次世界大戰期間建成的Forest Municipal Hall，以荷式裝飾藝術風格為本的Van Buuren Museum（A），又或是即將修復的Flagey Building，都是值得一遊之地，但要數最經典的，必定是帶點大亨小傳式奢華風格的Villa Empain藝術中心。

Villa Empain是1930年代比利時/瑞士建築師Michel Polak為鐵路商人Louis Empain建造的別墅，在2006年被聚焦東西文化交流的Boghossian Foundation購入，建築經歷不同變遷，館內展示的家俬陳設多為復修或復刻品，但均依照原有設計和素材製作。大堂的雲石地板便是薄薄切去原地板的表面修復而成；由室內設計品牌FontanaArte前藝術總監法國設計師Max Ingrand設計、鑲於天花的「銀河」玻璃（B），則結合傳統磨砂和酸蝕雕刻工藝，以銀金箔貼製作而成，能反映戶外泳池，佈局巧妙；而用上藍白馬賽克製作飾面的藍廁所，同樣值得一看。建築以外，館內亦有貼合年度主題的Echoes of Art Deco展覽（C），當中的25塊原裝彩色玻璃，極具觀賞價值。

觀眾雖不能在Villa Empain的裝飾藝術風格戶外泳池暢泳，但到布魯塞爾看裝飾藝術的好處，是巿內有多個同類風格泳池，如Bains de Saint-Josse-ten-Noode（D）、Bains du Centre及Neptunium等，均是值得一「游」的旅遊體驗。●

網址：Visit Brussels https://www.visit.brussels Boghossian Foundation https://villaempain.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

上 / 下一篇新聞