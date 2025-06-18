TRAVEL：比利時特色建築賞裝飾藝術

布魯塞爾有不少裝飾藝術風格建築，如修復後剛於去年秋季重新開放、在兩次世界大戰期間建成的Forest Municipal Hall，以荷式裝飾藝術風格為本的Van Buuren Museum（A），又或是即將修復的Flagey Building，都是值得一遊之地，但要數最經典的，必定是帶點大亨小傳式奢華風格的Villa Empain藝術中心。

Villa Empain是1930年代比利時/瑞士建築師Michel Polak為鐵路商人Louis Empain建造的別墅，在2006年被聚焦東西文化交流的Boghossian Foundation購入，建築經歷不同變遷，館內展示的家俬陳設多為復修或復刻品，但均依照原有設計和素材製作。大堂的雲石地板便是薄薄切去原地板的表面修復而成；由室內設計品牌FontanaArte前藝術總監法國設計師Max Ingrand設計、鑲於天花的「銀河」玻璃（B），則結合傳統磨砂和酸蝕雕刻工藝，以銀金箔貼製作而成，能反映戶外泳池，佈局巧妙；而用上藍白馬賽克製作飾面的藍廁所，同樣值得一看。建築以外，館內亦有貼合年度主題的Echoes of Art Deco展覽（C），當中的25塊原裝彩色玻璃，極具觀賞價值。

觀眾雖不能在Villa Empain的裝飾藝術風格戶外泳池暢泳，但到布魯塞爾看裝飾藝術的好處，是巿內有多個同類風格泳池，如Bains de Saint-Josse-ten-Noode（D）、Bains du Centre及Neptunium等，均是值得一「游」的旅遊體驗。●

網址：Visit Brussels https://www.visit.brussels Boghossian Foundation https://villaempain.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）