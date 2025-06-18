TRAVEL：布魯塞爾新酒店 隱身辦公大樓 圓拱線條 為住宿添暖意

如要用一個形容詞來介紹The Standard, Brussels酒店的感覺，外冷內熱可能最為貼切。酒店母公司Hyatt Lifestyle Group的總裁和創意總監Amar Lalvani在接受訪問時提及，他之前在朋友口中知道布魯塞爾前世貿中心活化項目ZIN的清拆重建計劃，將整個地段化為集辦公室、住宅和運動等綜合式空間時，便產生了讓酒店進駐這個新地點的念頭。現時樓高28層的酒店，為前世貿中心兩座大樓的其中一座，以先清拆後再按照原外形重建的方式重現，概念有趣。

酒店辦公室梅花間竹

The Standard Hotels旗下系列酒店，有兩大特色：其一是公共空間如餐廳酒吧均具夜店風格，為酒店注入熱鬧氣氛，而這間酒店的地下新添建的室內植物園，便取代一般的宴會廳，別具氣氛。另一點是酒店以建立社群（community）為主，不時舉辦文化藝術活動和派對，入住前可先查看相關活動日期。整座酒店亦體現了ZIN着重的混合特色，以一層酒店空間一層辦公室的形式梅花間竹地分層，為了實現此設計，酒店的隔音出色，電梯亦作分層安排。酒店雖以辦公室大樓為外殼，但卻是極具設計風格的酒店，帶來別具玩味的違和對比。

結合美式元素和比利時風格

現時The Standard Hotels集團在全球設有13間酒店，遍佈紐約、邁阿密、曼谷和倫敦等地，以奢華懷舊風格為本。位於布魯塞爾的酒店亦不例外，由集團首席設計官Verena Haller與比利時建築師Bernard Dubois合作設計。曾為時裝品牌Lanvin、Courrèges設計店舖的Bernard Dubois，在酒店導賞時表示，集團已有自家風格，他的責任是在風格中注入比利時特質，如大堂餐廳Double Standard，便以已故比利時建築師André Jacqmain的圓拱線條為靈感，有別於大部分室內設計採用的「空間最大化」取向，Bernard Dubois以拱門設計壓縮空間感，加上暖木色系，讓人感覺更親密，更貼合人體與空間互動的比例。此設計正好跟酒店本身冰冷的辦公室大樓作對比，帶來好客感覺之餘，亦將酒店本身的美式元素與比利時的在地特色結合。大堂內放置不少自當地跳蚤巿場蒐集得來的小擺設，亦有當地設計師的作品，大大提高在地感。

整座酒店200間客房分為8個級別，並首次設有8 間佔地560平方呎起、備有自家小廚房的長居套房Suite Spot，以及更高級、佔地 796平方呎的4間 Deluxe One Bedroom Suite，貼合金融區的長期海外公幹人士需要。而即使是入門級別的Standard King，設計亦善用辦公室大樓的落地玻璃幕牆，讓房間更具空間感。房間用上不少銅色和圓框細節，加上如具調校功能的仿古按鍵燈掣，丹麥家飾品牌Lucie Kaas的蛋白玻璃杯等，現代而懷舊的手法為冰冷建築注入溫馨暖意。●

旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1歐元約兌9.02港元

航班：8月起國泰航空重開香港往返布魯塞爾直航，約8879港元起（連稅及附加費）●

網址：The Standard, Brussels https://www.standardhotels.com/brussels/properties/brussels

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

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