editor's pick：OpenDots ONE 靚聲開放式耳機 6.5克無拘束

OpenDots ONE支援Dolby Audio，帶來影院級音效。品牌獨創的「澎音球」腔體結構，內藏兩個11.8mm內磁式驅動單元，等效16mm超大振膜動態，配合雙振膜對向發聲共振技術和自主研發DirectPitch定向聲場技術，令低頻聚焦爆發，打造立體環繞音場。記者試用時，明顯感到耳機控制聲音傳送十分準確，即使身處嘈吵的港鐵車廂，降噪表現依然出色，音樂清晰可聞，亦能聽到環境聲，勝過大多數市面上的同類產品。

雙11.8mm內磁式驅動單元

OpenDots ONE有原石黑、星際灰兩種選，外觀設計上，柔和的霧面質感搭配金屬星環，宛如珠寶配飾，無論搭配日常服飾還是運動裝，都能彰顯個人風格。耳機可連續播放音樂長達10小時，極速充電下只需10分鐘，即可享受2小時播放時間。●

OpenDots ONE規格

無線制式：藍牙 5.4

音樂續航力：10 小時 / 搭充電盒40 小時

防水等級：IP54

重量：6.5g（單耳機）、52g（連充電盒）

售價：$1599

查詢：2955 1168（Thinking Group）

文：JJ