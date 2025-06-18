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editor's pick：Bang & Olufsen 復刻經典 重鑄黑膠儀式感

【明報專訊】丹麥影音品牌 Bang & Olufsen（B&O）最近復刻推出1985年傳奇直臂唱盤 Beogram 3000音響系統，全球限量100套，讓喜愛溫暖黑膠音析的樂迷，送上結合視覺與聽覺美學的精緻唱盤。

新推出的Beosystem 3000c並非簡單復刻，而是B&O Recreated Classics計劃的第3部匠心力作。官方指，每套唱盤的鋁製部件皆在丹麥工廠以陽極氧化技術重生。機身金屬經珠光噴砂與拉絲工藝打磨後，與全新胡桃木實木背板形成冷暖質感對比。設計承襲原版精髓的直線循迹唱臂，減低傳統唱臂的弧形誤差，新機以電子自動化系統驅動唱針與碟紋始終保持90度拾取音訊，當音訊經Beolab 8揚聲器的800W功率放大，無論是爵士樂的貝斯撥弦，或是交響樂的定音鼓轟鳴，都能準確還原播放。

類比與數位二重奏

黑膠系統如何擁抱串流時代？Beosystem 3000c給出誠意答案——胡桃木基座暗藏藍牙接收模組，輕觸唱盤側面的織物觸控帶，即可在黑膠醇厚音色與數碼串流間無縫切換。

機身直線排列的觸控鍵如琴鍵般延伸，呼應唱臂的水平軌迹；揚聲器網罩的菱形格紋，則暗合B&O經典的聲學衍射原理。在快節奏的數碼音樂洪流裏，Beosystem 3000c執著地重構音樂儀式感，與現時智能手機的「一鍵播放」帶來極大對比，例如用家須手動調節唱臂配重砝碼，精心計算的針壓參數，乃至更換唱片時等待防塵蓋緩慢開合的儀式感，皆可重現播放音樂時的用心感覺。●

B&O Beosystem 3000c規格

串流服務（透過 Beolab 8）：

Apple AirPlay、Spotify Connect、Google Cast、TIDAL Connect、B&O Radio、Deezer、QPlay 2.0

無線連接：藍牙5.3、Wi-Fi

體積：42×7.5×32.5cm

重量：約5.3kg

售價：$216,000

查詢：800 906 458（B&O）

文：JJ

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