GADGET：重拾期待冲曬的悸動 Fujifilm袖珍文青機 復刻半格菲林美學

回歸1960年代垂直美學

打開菲林艙門的清脆聲響，指尖摩挲過膠卷齒孔的粗礫質感——這些代表着攝影的儀式感，如今被富士Fujifilm全新 X half數碼相機重新喚醒。這款僅重240克的復古機身，以創新「2合1」直度拍攝功能與13種菲林模擬效果，為攝影愛好者開啟半格美學新篇章。

當多數相機仍以橫向構圖為主軸，X half大膽回歸1960年代半格相機的垂直美學。機身後置3:4比例LCD觸控屏與光學取景器，從握持姿勢到構圖思維皆為直度拍攝量身打造。其充滿趣味的「2合1」功能更突破單幀影像限制，可直接在機內將兩張垂直照片或影片並置於3:2畫幅中。

膠卷撥桿還原機械操作感

掀開鎂合金頂蓋上的膠卷撥桿，經典的回憶立刻回來。X half不僅復刻經典機械操作，更將Fujifilm的「菲林模擬」技術推向新高。新增的REALA ACE模式還原了傳奇負片的青綠色調，搭配「漏光」、「光暈」、「過期菲林」3款特效濾鏡，拍攝出菲林攝影的不確定影像效果。

系統特設的「菲林相機模式」，讓新世代用家體驗影菲林的感覺。在這個模式中，用家每按一次快門便要推動撥桿「過片」，待整卷「拍攝完畢」後，才可以「過相」至專屬手機App看到拍攝效果，重現期待冲曬的悸動。這部復古相機在與智能設備連結後，可透過專屬X half App將相片無縫傳輸至手機，更能直接驅動instax Link系列的打印機，輸出實體相片。

輕量化機身自由創作

在經典銀黑色或炭灰色機身僅名片大小的空間裏，Fujifilm塞進了1吋背照式感光元件與等效焦距32mm的F2.8定焦鏡頭。240g的機身重量，無論是掛在頸間或單手持着拍攝，感覺上只是一部智能手機的重量。雙LCD觸控界面簡化了拍攝時的調校流程，尤其是左邊小屏可以隨時轉換不同菲林或濾鏡模式，十分有趣。光學取景器旁增設的「經典日期戳」功能，更為影像烙下懷舊印記。值得留意的是，相機的880張續航力足夠應付全日拍攝，告別電量焦慮。●

Fujifilm X half規格

感光元件：1774萬像素1吋感光元件

焦距：32mm（等效焦距）

光圈：F2.8-F11

快門：1/2000s-15min

屏幕：2.4吋LCD

ISO：Auto、200-12800

儲存：SD card

其他：觀景器、藍牙5.2、Wi-Fi、USB Type C

體積：105.8×64.3×45.8 mm

重量：約240g（包括電池及記憶卡）

售價：$5580

查詢：2406 3225（Fujifilm）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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